Dotarán de aretes a sector pecuario

De manera gradual se proveerá al sector pecuario de San Juan del Río de aretes de identificación individual para las cabezas de ganado a través de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), informó el dirigente de esta organización, Alejandro Ugalde Tinoco.

Indicó que este tipo de aretes son para las cabezas de ganado y para garantizar que cumplan con los parámetros establecidos por parte de las instancias pecuarias a fin de mantener una identificación y movilización de las cabezas de ganado del municipio.

Local Castigo ejemplar contra maltrato animal

“Nosotros hemos dado los aretes y los vamos suministrando en base a lo que nos van dando, me comprometí a dar mil aretes y no se pueden dar los mil aretes en una sola exhibición porque cada arete es una identificación única de cada animal, es propiedad del Gobierno Federal no podemos regalarlos sin llevar la trazabilidad del producto”.

El dirigente ganadero señaló que este tipo de apoyos se dará a través de la Asociación Ganadera Local General de San Juan del Río (AGLGSJR), con el fin de que en los hatos ganaderos se cuente con el cumplimiento de control sanitario.

Enfatizó que estos aretes amarillos permiten identificar la procedencia del animal, de quienes son, donde se ubican y hacia donde son trasladados, además de conocer con exactitud cómo se encuentran conformada la industria ganadera no solo de San Juan del Río, sino del estado.