Dueña de hotel acusa despojo

Lili Tortolero Mucharaz asegura que fue despojada de su propiedad, el Hotel la Quinta Lilibet, situado en el municipio de Tequisquiapan, sin que se le hubiera presentado una orden judicial.

Explicó que el pasado miércoles, sujetos ingresaron a su hotel, lugar donde tiene su domicilio particular, y la sacaron a ella y sus pertenencias, las cuales fueron depositadas en la vía pública.

“Llegó un señor que nos sacó a todos del hotel, sacaron muebles y sacaron todo, llegaron a mi casa, mi casa está dentro del hotel y me sacaron a empujones y me tiraron al suelo, sacaron mis cosas de la casa, pero mis alhajas no sé dónde las dejaron, es una situación muy negra”.

Subrayó que su propiedad tiene valor de 140 millones de pesos. Señaló como responsables a dos personas que dijo “Se quieren quedar con mi hotel”, porque “Creen que me voy a morir”, pues detalló que tiene 90 años de edad y su salud es delicada.

“El responsable es un licenciado al que yo le renté y es una mujer que se llama Elizabeth, es la que se hace pasar por la propietaria, nomás entraron y se apoderaron y me corrieron. No hubo ningún documento legal que me presentaran que fuera orden del juez, no presentaron nada, eso es lo que me extraña”.

Aseguró “No le debo a nadie, ni he hecho daño a nadie, al contrario, he ayudado a la gente y como tengo 90 años me sacaron de mi casa, mis alhajas se perdieron, tenía 20 centenarios, tampoco me los entregaron”.