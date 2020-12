Dulce Romero quiere cargo público otra vez

Dulce Romero Gallegos, delegada política del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el municipio de Pedro Escobedo, dijo que desea aparecer en las boletas de la próxima contienda electoral, en caso que no sea así, apoyará a dicho instituto político desde la posición en que se encuentre.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de convertirse en la candidata del PRI al X Distrito local, el cual comprende parte de los municipios de San Juan del Río y Pedro Escobedo, la también ex regidora manifestó que está lista para cualquier cargo que su partido le encomiende.

Consideró que para que a San Juan del Río le vaya bien, se necesita que quienes busquen cargos de elección popular sean personas preparadas y con experiencia, cualidades que dijo tener.

“Soy una mujer preparada, ya fui regidora aquí, en el municipio de San Juan del Río y estoy preparada y lista para cualquier cargo que el PRI me encomiende. Tengo muchas ganas de participar en esta contienda o en futuras contiendas, no estoy cerrada, me gustaría y estoy deseosa que a San Juan e vaya muy bien”.

Estimó que en algunas semanas podrían conocerse algunos nombres sobre las determinaciones que tomé el Revolucionario Institucional respecto a las candidaturas, pues continúan los trabajos internos, por lo que estará a la espera del llamado que haga la dirigencia.

“Vamos a esperar a que la dirigencia estatal nos llame, que nos platique y sabemos que vamos a estar participando dentro del proceso electoral, ya sea para algún cargo o para apoyar al Revolucionario Institucional”.