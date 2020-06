Edil sanjuanense asegura no realizaron despidos

A 100 trabajadores no se les renovó contrato, señaló el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, quien negó que haya habido despidos de trabajadores sindicalizados, como aseguró el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR).

Detalló que estas bajas se dieron por la disminución de ingresos que tuvo la administración municipal desde el inicio de la pandemia por Covid-19, dicha disminución asciende a cerca de 50 millones de pesos.

Local Aumenta número de trabajadores despedidos

“En dos meses dejamos de ingresar 50 millones de pesos. Lo que sucedió es que había un número de cerca de 100 trabajadores que no tenían base, que no eran eventuales, sino que estaban por contrato, ese contrato ya no se renovó, porque era temporal”.

Manifestó que de los 100 empleados que no tuvieron renovación de contrato había 20 que laboraban en el área de Recolección de Basura y buscaban sindicalizarse, pero al carecer de base, no tenían la posibilidad legal de afiliarse al SUTSMSJR.