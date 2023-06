Educar con el ejemplo, el consejo de don Rogelio

El bullicioso se ha apoderado de las céntricas calles de San Juan del Río. Suenan matracas, risas y muchas bandas de vientos, cuyas notas se combinan en el aire sofocante. Ahí, cerca de esa efervescencia está don Rogelio empuñando su escoba y barriendo unas cuantas hojas del suelo. Es 18 de junio, fecha marcada en el calendario para el desfile del certamen de la “Flor más Bella del Campo” y también para el Día del Padre.

Con una disposición amistosa interrumpe su actividad, abraza su escoba y deja que la fiesta de las comunidades pase detrás de él para concentrarse. Para elegir las palabras idóneas que le permitan describir esa tarea que se emprende en esta vida. “Ser papá…”, dice. Se detiene. Rebusca en su corazón las letras correctas, las acomoda y prosigue con esa voz áspera de 67 años, casi 68. “…es un orgullo”.

Cuenta que tiene solo un hijo y que durante todo este tiempo ha trabajado por y para él, a pesar de su único varón ya tenga 36 años, porque, dice, la labor del padre no nada más se queda cuando la criatura está pequeña, sino perdura por el resto de esta vida.

Las bandas siguen sonando y al tiempo arropan las palabras de don Rogelio, quien reconoce que en ciertos momentos fue difícil la crianza, más cuando no se tiene ningún estudio y las oportunidades para darle una buena vida fueron pocas. Pero, sostiene, se siente contento de haber hecho todo por su hijo, por ponerle el ejemplo, educarlo. Lo dice orgulloso, con esa voz firme, apretando los nudos de la garganta y conteniendo el agua de sus ojos para que no se suelte.

“Yo les diría (a los padres) que quieran mucho a sus hijos, que los cuiden mucho. Que los lleven por buen camino, que no los dejen también que no hagan lo que quieran, porque en lugar de que se vayan por buen camino, se van por mal camino. O sea, que los guíen, antes que nada, con el ejemplo. Esa es la mejor educación, el ejemplo”, lanza mientras los carros alegóricos siguen desfilando a sus espaldas.

Festeja su día trabajando. / Foto: Mario Luna / El Sol de San Juan del Río

Don Rogelio Eustaquio llegó a vivir a San Juan del Río hace 43 años, tiempo suficiente para autodenominarse como sanjuanense. Tiene 14 años trabajando para el área de Servicios Públicos Municipales como barrendero, cumpliendo una jornada que abarca casi todos los días del calendario, incluidos el día del padre, todo en aras de mantener una ciudad limpia.

Insiste en que quienes pretender guiar y educar a los otros deben de ser los primeros en seguir los preceptos que dictan, porque, subraya, “si se da un consejo y uno no pone el ejemplo, ese consejo de poco sirve”. Se vuelve a detener, como para dejar pasar el barullo del desfile. Retoma el aliento y apunta que lo más importante en esta vida es la responsabilidad y ser honestos.