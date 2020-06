Ejidatarios agotaron instancias legales

Guillermo Vega Guerrero, presidente municipal de San Juan del Río, señaló que los ejidatarios de San Pedro Ahuacatlán perdieron el último juicio de amparo que interpusieron y, con ello, agotaron todas las instancias legales, por lo que jurídicamente se está en condiciones de iniciar las obras de la vialidad inconclusa, sin embargo, está a la espera que, en asamblea, los ejidatarios den su anuencia, a efecto que no se vean interrumpidas de nuevo.

“Acaban de perder el último amparo que habían promovido, ya no hay más margen jurídico para ellos, ya llegaron hasta la última instancia. Hoy, lo único que nos podría detener para construir la obra, es que hubiera cerrazón por parte ellos, jurídicamente ya no hay margen, ya no hay elementos”.

Subrayó la urgencia de llevar a cabo esta obra, debido a que el gobierno municipal tiene dispuesto el recurso para ejecutarla, que son 13 millones y medio de pesos, además 29 millones de pesos aportados por la administración estatal.

Agregó que en las reuniones que la secretaria del Ayuntamiento, Liliana San Martín, ha tenido con los ejidatarios, la representante del Comisariado Ejidal ha mostrado disposición, pero es necesario que los 120 ejidatarios se pongan de acuerdo en asamblea.

“Ya hubo, de parte de la licenciada, Liliana San Martín, un acercamiento con la presidenta del Comisariado Ejidal, ella aceptó que hay voluntad de parte de ella de poder someter a la asamblea del ejido, que son cerca de 120 ejidatarios, el que ya se desistan porque han perdido ya todas las instancias”.

Dijo que si los ejidatarios dan la anuencia en asamblea, reconocen que es una obra de beneficio social y se desisten en el presente y en lo futuro, se podrían iniciar los trabajos y dejar habilitada la vialidad en este año.