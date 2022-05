Ejidatarios de Senegal de Palomas buscan que Pemex los indemnice

Ejidatarios de Senegal de Palomas solicitaron a Petróleos de Mexicanos (Pemex), el pago justo de indemnización por tierras de cultivos afectadas por derrames de hidrocarburo en los últimos años, pues al menos cuatro hectáreas han presentado este tipo de siniestro.

Lo anterior lo dio a conocer el Comisariado Ejidal del lugar, Pedro Pérez Peña, quien aseguró que en los últimos años cuatro parcelas de han visto siniestradas a causa del derrame de combustible, de ahí que se tienen interpuestas dos demandas por daños a sus tierras.

Afirmó que el daño de afectación en las cuatro parcelas es total, acción que genera un pago por seis millones de pesos, sin embargo, poco al respecto se ha ofrecido por parte de la Paraestatal ante dichos siniestros en sus tierras de cultivo.

Local

“En realidad si tenemos demasiados problemas con los derrames de hidrocarburo, incluso ahorita tenemos unas demandas pendientes porque pues no han generado muchos daños y los ductos nos están afectando, tenemos dos demandas, son alrededor de tres hectáreas que han sido bastante, anteriormente ya paso con una pero lo peor es que no pagan al 100 por ciento, los daños no los pagan como debe de ser, lo hacen a su antojo, aquí por hectárea tendría que ser u promedio de seis millones de pesos y no dan nada”.

El Comisariado Ejidal comentó que son 96 integrantes del Ejido y cada uno de ellos cuenta con aproximadamente seis hectáreas, por lo que al ser una zona de paso subterráneo de ductos de hidrocarburo, mencionó que es necesario contar con un pago indemnizatorio de daños en sus tierras, ya que son espacios dedicados a la agricultura, de la cual vive la mayoría de ellos.