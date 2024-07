El dinero alcanza si no se lo roban: Héctor Magaña

“Yo siempre he sido de la idea de que el presupuesto alcanza cuando el que gobierna no se lo roba”. Y el compromiso de Héctor Magaña Rentería es demostrar que el presupuesto de Tequisquiapan sí alcanza para resolver los problemas de la gente, sólo falta que lo administre la gente adecuada.

“Nos toca demostrar que el presupuesto de Tequisquiapan alcanza para resolver problemas y que lo que sea necesario gestionar lo vamos a hacer llegar, pero de manera honesta, transparente. También para marcar un precedente, para que la gente se dé cuenta de cuánto cuestan las cosas en realidad y no le permita a los que vengan más adelante hacer mal uso de los recursos o inflar los presupuestos”, anticipa.

El presidente municipal de electo de Tequisquiapan habló con Diario de Querétaro y El Sol de San Juan del Río sobre los retos que advierte hoy en un municipio que ha recorrido en campañas durante los últimos 12 años, así como los proyectos que empiezan a dibujarse en su agenda, a tres meses de que se convierta en el primer alcalde emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en dicha localidad, que en los 24 años de ese siglo ha tenido gobernantes del PRI, PRD, PAN, PVEM e independientes.

“Si el que llega lo hace igual que los anteriores, no se va a notar una diferencia. La gente en algún momento cree que, efectivamente, esto es así, que no va a cambiar. Pero a partir de que se note la diferencia, que es nuestra responsabilidad hacerlo, la gente va a entender que sí se podía, que las cosas siempre pudieron hacerse bien… sólo que no habían llegado las personas correctas”, advierte.

¿Había rapiña…?, se le pregunta. Y ataja: “Pues el tiempo nos dará la razón”.

El 1 de octubre, Héctor Magaña se convertirá en presidente municipal con apenas 33 años, y ya planea el futuro del municipio que durante los últimos nueve años de su vida ha buscado gobernar. Y eso incluye una reestructuración del organigrama municipal para ajustar secretarías y direcciones.

“Vamos a hacer varias modificaciones dentro de la estructura y el organigrama porque queremos que sean funcionales, hay algunas secretarías que no deberían serlo, hay algunas direcciones que ya están muy limitadas y que tendrán que ser secretarías y hay algunos organismos desconcentrados que tenemos que consolidar”, adelanta.

Los primeros ajustes que son más que un mero borrador, se incluye la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y del Instituto Municipal para Emprendedores.

La nueva Secretaría de Desarrollo Sustentable tendrá a su cargo, entre otras cosas, atender al sector agropecuario, para darle mayor impulso, bajar programas del tipo “Sembrando vida”, impulsar la tecnificación del campo, diseñar estrategias para garantizar el abasto de agua de uso agrícola.

Para el Instituto Municipal para Emprendedores se buscará que tenga una bolsa de recursos para poder dar créditos a la palabra para impulsar los proyectos de los tequisquiapenses, que se ayude a fortalecer sus negocios, poner frente a los inspectores de las dependencias de comercio para que “en lugar de ir intimidar y extorsionar a los comerciantes vayan a impulsarlos y a ver qué les falta para poder salir adelante”, aclara.

En materia educativa, Héctor Magaña ha establecido un acuerdo marco con la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Amaya Llano, mediante el cual se construirá una Escuela de Bachilleres en los terrenos que conforman el campus universitario en Tequisquiapan, para ampliar las opciones de nivel preparatoria.

“El compromiso que hice fue empezar la construcción la edificación de la preparatoria el primer año de gobierno (…) Nosotros vamos a poner los recursos, la Universidad pone el espacio y con eso vamos a consolidar la primera etapa de la preparatoria, que nos sirva para tener en los próximos dos años la primera generación que ya esté cursando ahí, que esté formándose y preparándose con la calidad que representa la universidad”, explicó.

Magaña Rentería también advierte la necesidad de emparejar el piso para que todos los tequisquiapenses, de todas las colonias y comunidades, tengan las mismas posibilidades de desarrollo, “pues hoy Tequisquiapan se ve totalmente desigual y las oportunidades no son iguales para todos”, diagnostica.

“Es importante garantizar para todas las colonias, para todas las comunidades todos los derechos y todas las oportunidades, las personas de La Fuente, de Los Cerritos, de San Nicolás, de Santillán valen exactamente lo mismo que las del Centro, que las de la cabecera, que las de la López”, dijo.

Además, advierte la urgencia de atender el reto de la seguridad, por “la gente no sale a la calle tranquila o no sale a la calle sin miedo, como lo hacíamos antes, eso distinguía a Tequis: que podía salir a cualquier hora en paz, y hoy no es así”, añade.

Y explica que va a implementar una estrategia integral de seguridad que atienda, por medio de tres puntos, este problema. Primero, invertir en tecnología para poder hacer más eficiente el actuar de la Policía Municipal y activar los módulos de seguridad; segundo, tener mejores elementos, mejor capacitados, mejor preparados, que además sean confiables, “que sea una nueva generación de policías que realmente representan con lealtad a la ciudadanía y que sean cercanos a ella”; y tercero, atender las causas de la inseguridad y delincuencia.

Pregunta.- Ya fuiste regidor, ya fuiste diputado local... Ahora eres presidente municipal electo ¿qué pueden esperar los tequisquiapenses de Héctor Magaña?

Respuesta.- Van a encontrar en Héctor Magaña a una persona con la capacidad, con lealtad, con principios, con valores y que siempre sea leal a los ciudadanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de dignificar la política por medio de nuestros resultados y eso es lo que van a encontrar en Héctor Magaña: una persona comprometida, una persona que después de tres años va a poder regresar con la frente en alto viendo a los ojos a las personas para comprobar que valía la pena haber confiado en nuestro proyecto y que, a partir de eso, también muchas personas empiezan a inspirarse a participar en la política por vocación y no por negocio.