¿El principio del fin del cubre bocas?

El uso de cubre bocas en espacios exteriores debería eliminarse, sin embargo esta medida deberá ser analizada por el Comité Técnico de Salud, aseguró el gobernador Mauricio Kuri González.

Afirmó que más del 90% de la población ya está vacunada contra el Covid-19 y que los casos van a la baja, por lo que con base en esos ya debería de permitirse no usar cubre bocas.

“Yo diría que desde hoy (se deje de utilizar el cubre bocas), pero eso no dependen de mí, depende del consejo”, indicó.

Refirió que ha solicitado también al Comité Técnico de Salud que se regrese al 100% a la normalidad tras dos años de pandemia de Covid-19, sin embargo es un análisis científico con base en el comportamiento de la pandemia.

“Esta es una decisión que no me corresponde a mi, es una decisión científica, que ya están revisando el consejo de salud”, indicó.

Puntualizó que las autoridades de salud le han notificado que van dos semanas con los casos de Covid-19 a la baja, por lo que considera que la pandemia está por terminarse.

En tanto, el Jefe del Reglamento Sanitario Internacional, José Hernández Puga, afirmó que aún no está permitido que no se use el cubrebocas en espacios exteriores, por lo que siguen las mismas recomendaciones de las medidas sanitarias.

“El Comité Covd-19 analiza estas medidas de forma constante con el fin de que estas ofrezcan un beneficio máximo para la salud y también permitan el desarrollo de las diferentes actividades”, señaló.