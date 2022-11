El Rosario reclama mejora de 5 calles

Son alrededor de cinco calles de la comunidad de El Rosario, en San Juan del Río, las que necesitan ser intervenidas para su rehabilitación y de esta manera mejorar la imagen urbana de la localidad. La situación que presentan dichas vialidades es que el empedrado de algunas de ellas se ha deteriorado por el paso del tiempo, dio a conocer el subdelegado municipal de este sitio, Juan Pérez Reséndiz.

Indicó que las acciones que se han solicitado ante el Gobierno Municipal es que en dichas calles sea sustituido en empedrado, así la construcción de banquetas y guarniciones para que las y los habitantes de este lugar transiten de manera segura por estos sitios.

“Tenemos un aproximado como de cinco calles que necesitamos mejora. Hemos solicitado que se vuelvan a empedrar, que se hagan guarniciones y banquetas y todo lo que se necesita para tener una buena calle. Ahorita eso es lo que hemos pedido para la comunidad”, comentó.

Recordó que una de estas calles es la denominada Arroyo Seco, la cual sufrió severas afectaciones en septiembre de 2021, cuando debido a las fuertes precipitaciones que se registraron en ese entonces los bordos ubicados en las inmediaciones del lugar rebasaron su límite provocando que el agua corriera por la vialidad causando daños considerables.

De hecho, en aquella ocasión El Sol de San Juan del Río reportó que alrededor de 20 familias de la comunidad habían sufrido la pérdida de una parte de su patrimonio luego de que el agua ingresara a sus domicilios, la mayoría ubicados en la calle Arroyo Seco.

Ante ello, Pérez Reséndiz expresó que dicha vialidad requiere ser intervenida para rehabilitar las partes afectadas y con ello poder mejorar el tránsito de las y los habitantes que circulan por este sitio diariamente.

Local

Asimismo, destacó que en ocasiones vecinos de la comunidad se han organizado para tratar de mejorar algunas de las calles que se encuentran en malas condiciones. “Están transitables las calles, ahorita se puede pasar pero es porque los mismos vecinos se han preocupado y echaron viajes y las compusieron”, dijo.

Mencionó que estas peticiones las han ingresado al Gobierno Municipal. No obstante, afirmó, durante este año no hubo respuesta favorable, ya que las dependencias correspondientes argumentaron que no había recursos etiquetados en este 2022 para dichas acciones, sino hasta el siguiente. De manera que, apuntó, se espera que en 2023 se vean materializadas algunas de las obras públicas solicitadas por los pobladores de dicha comunidad.

“Ya la ingresamos a la presidencia (la petición) y nos han dicho que no hay recurso ahorita hasta entrando el año. Primero Dios, esperamos que el año que viene ya tengamos algunas obras para beneficio de nuestra comunidad”, concluyó.