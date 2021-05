Elecciones 2021 | Propuesta incluyente de Movimiento Ciudadano

Estamos a sólo unos días de lograr un cambio en la política para que regrese a manos de los ciudadanos, como nunca debió irse. Desde el principio de mi campaña lo mencioné: vamos a cambiar la forma de hacer política para que todas y todos tengan las mismas oportunidades.

Como ya lo había mencionado, tristemente desde hace muchos años las mujeres, los indígenas, la comunidad LGBT+ y las personas con discapacidad han quedado fuera de la planeación de programas sociales del estado.

Por eso les digo: voy a ser la gobernadora que corrigió a tiempo las políticas publicas de Querétaro para que todas las obras y acciones del gobierno sean verdaderamente incluyentes y dejemos por fin de hablar de minorías, vamos a corregir la irresponsabilidad del gobierno.

Sabemos que Querétaro crece a pasos agigantados, a un ritmo de competitividad internacional que no deja espacio para ideas retrógradas que vulneran los derechos de las personas.

No pueden gobernar las ideologías personales que nos siguen dejando atrás. En un mundo globalizado y altamente competitivo, se gobierna para todas las personas, no para unos cuantos.

No podemos pretender venir a inventar el hilo negro o a hacer propuestas para garantizar los servicios de salud, o mejorar la economía de la gente que vive en Querétaro, porque hemos de recordar que eso ya es chamba del gobierno, venimos aquí a jugarnos la visión con la que se gobierna.

Tengo una visión feminista, incluyente, sustentable y de respeto a los derechos y a nuestro entorno.Es por ello, que mis propuestas se centran en estos pilares fundamentales para hacer de Querétaro, el lugar que todas y todos queremos.

Como mujer, joven y madre de familia, he tenido que enfrentar diferentes obstáculos a lo largo de mi trayectoria personal y profesional, motivo por el cual, las mujeres, representan el primer bastión en mi campaña y de mis propuestas de gobierno.

Algunas de mis propuestas son: la creación de puntos de encuentro seguros para mujeres emprendedoras; elevar el rango del instituto queretano de la mujer a Secretaría de Igualdad Sustantiva para contar con autonomía presupuestal además de prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género y un paquete de incentivos fiscales a las empresas que garanticen y comprueben paridad de género y capacitación en sus organizaciones.

Como lo dije no hay una fórmula mágica para cambiar la forma de hacer política, la única forma es participando, sólo así vamos a desplazar a los políticos de siempre.

Si no nos animamos a participar y cambiar nuestra narrativa sobre lo mucho que odiamos la política, los mismos de siempre seguirán gobernando.

Quiero compartirles algo, mi mamá, fue una de las personas que me impulsó a tomar la decisión de involucrarme en lo público, es reconocida por ser una mujer líder en su comunidad, preocupada por mejorar su entorno y la de sus vecinos.

En ella, encontré la importancia de alzar la voz y utilizarla en beneficio de la ciudadanía, mi familia es mi mayor logro y orgullo, me identifico como una mujer plena porque mi familia es mi motor y mi impulso para sacar adelante todos los proyectos personales y profesionales que me he propuesto.

Empecé a trabajar y a involucrarse en el sector público a los 17 años en el municipio de San Juan del Río como guía de turistas, posteriormente en la oficina de la presidencia municipal y a partir de ahí, en diferentes posiciones a nivel estatal hasta convertirse en la primera mujer presidenta del municipio de Pedro Escobedo.

La violencia política y de género, la desigualdad de oportunidades y un partido secuestrado por cúpulas de poder, fueron las razones por las que Juan Carlos y yo decidimos renunciar al Partido Revolucionario Institucional hace ya tres años.

Ante la falta de liderazgo y soluciones reales, los ciudadanos han de levantar la mano para tomar esos espacios y trabajar en equipo como una sociedad organizada bajo este ideal reafirmó mi compromiso para con la ciudadanía, mencionando que las políticas públicas y los programas de gobierno se construyen de todas las personas.

Por eso en materia de participación y democracia vamos a implementar un Gobierno Abierto que privilegie la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la participación ciudadana; además la construcción de un Presupuesto Participativo, que incitará a la ciudadanía a pagar sus impuestos o aprovechamientos y a decidir hacia dónde se dirige ese recurso.

Lo digo fuerte y claro basta de compadrazgos y compromisos políticos, en caso de llegar a la gubernatura del estado, me comprometo que mi gobierno cumplirá la paridad, además la inclusión y la diversidad estará representada por hombres y mujeres en las posiciones más aptas para cada perfil.

Querétaro es joven, hablamos de un estado competitivo con un promedio de edad de entre 27 y 29 años, rico en diversidad social, cultural y natural, un estado con gobiernos bien calificados, con alta calidad de vida y crecimiento económico sostenido, sin embargo, no puede seguir existiendo un crecimiento y un desarrollo sin planificación sustentable.

El problema de Querétaro es pensar que en materia ambiental y ecológica significa plantar árboles cuando ni agua hay para regarlos, creemos que sólo es hacer pulmones de aire cuando no sabemos ni cuales son nuestros árboles endémicos ni cuales son nuestros ecosistemas y que hay un crecimiento económico desmedido sin planeación sustentable.

Por lo que el impulso en la legislación en materia ambiental y la implementación de programas y políticas públicas verdaderamente sustentables e incluyentes serán prioridad en su gestión.

Las propuestas más destacadas en este rubro contemplan la introducción de tecnologías para la detección oportuna de fugas de agua en comercios y casa habitación; incentivos a pymes que quieran crecer o nacer con una idea sustentable, paneles solares y energías renovables en todas las oficinas de gobierno y el financiamiento transportistas públicos para gas natural.

Casi todos los camiones ya usan el gas natural pero la instalación cuesta alrededor de 35 mil pesos, como ya lo mencioné anteriormente.

Sin duda, estas elecciones, nos llevaremos varias sorpresas.

Quiero decirles que las encuestas no votan, confío que las propuestas que están hechas con los ciudadanos tendrán sus frutos, les digo Bety León llegó para quedarse, juntas y juntos defenderemos las causas, porque se que a partir de este 6 junio, las minorías serán volteadas a ver y lograremos tener un Querétaro equitativo y justo.