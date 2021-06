Elecciones Qro | Querétaro saldrá a votar

Querétaro saldrá a votar este 6 de junio porque la ciudadanía sabe que tiene una importante cita con la democracia, en las elecciones más grandes y complejas que se hayan realizado en su historia.

Tras haber concluido el intenso periodo de campañas, este domingo se renovará la totalidad de los cargos públicos de la entidad: la gubernatura, las 25 diputaciones (15 de mayorías relativa y 10 de representación proporcional) y los 18 ayuntamientos.

Querétaro saldrá a votar porque conoce la trascendencia de este ejercicio democrático. En esta ocasión, la invitación está hecha a más de un millón 700 mil ciudadanas y ciudadanos que podrán emitir su voto y estoy convencido que, como ha sido una costumbre desde hace varios años, se celebrará una jornada electoral apegada a los cauces legales, con gran sentido de responsabilidad y altos índices de participación.

Recordemos que no hay democracia sin elecciones, no hay elecciones sin sociedad y no hay sociedad sin participación. Por ello, un agradecimiento a las casi 26 mil personas que estarán participando directamente en la jornada electoral, ya sea como funcionariado de mesas directivas de casilla, supervisores y capacitadores asistentes electorales, integrantes de los consejos distritales y municipales, funcionarios de PREP, personas observadoras electorales, entre otras. Sin duda que son quienes mantienen el pulso latente de la democracia en México.

Querétaro saldrá a votar porque sabe que será seguro. Porque una vez más el sistema electoral mexicano ha demostrado su fortaleza al garantizar la renovación pacífica de los poderes en diferentes contextos. Las autoridades electorales hemos desahogado cada una de las etapas del proceso electoral ajustando los procedimientos a las nuevas circunstancias, siempre de la mano de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de la sociedad en general.

Querétaro saldrá a votar porque así emanan gobiernos legítimos. Querétaro saldrá a votar con responsabilidad, portando un cubrebocas y un bolígrafo para marcar la boleta, como signo inequívoco de que ninguna circunstancia puede apagar el ánimo democrático que siempre ha brillado en el estado.





*Consejero Presidente del IEEQ.