Elevan presencia de la Guardia Nacional en San Juan del Río

En San Juan del Río existen cerca de 100 elementos de la Guardia Nacional (GN), cantidad que aumentó de forma paulatina y cuya presencia ha derivado en resultados positivos en materia del combate a la delincuencia, consideró el presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero.

Refirió que la coordinación con la GN es buena, pero agregó que sería mejor que hubiera más elementos, a efecto de sumar esfuerzos en delitos de competencia federal.

“Ha ido creciendo poco a poco la presencia de la Guardia Nacional, ya se tienen cerca de 100 elementos (…) La propia sociedad demanda que haya más presencia de más cuerpos de seguridad, yo me sentiría más tranquilo con mayor presencia de la Guardia Nacional porque podemos sumar fuerza para poder entrar a distintos delitos, a distintas acciones, que muchas veces, la Policía Municipal, por no tener la competencia federal, no puede intervenir”.

Detalló que una vez que haya presencia permanente de la GN, con la base que se tiene prevista en el municipio, ayudará a inhibir delitos como el huachicol, venta de droga, robo de tráileres, ya que el municipio lleva a cabo acciones, pero son insuficientes debido que no hay la competencia legal.

En materia de la construcción de la sede, recordó que “Ya está la donación, ahora lo que nos pedían era la construcción de la vialidad, que ya se inicia en breve. Con este tema de entregarles una vialidad, terminaremos con la inversión que nos fue solicitada y el tema es que la Unidad de Gestión de Recursos de Hacienda les libere los fondos para la construcción de las primeras 80 sedes, que anunció el Presidente que se harán este año, entre las cuales figura la de San Juan del Río”.