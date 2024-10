Eliminar prerrogativas es con ganas de molestar al prójimo, se queja Morena

La propuesta realizada por el Partido Acción Nacional (PAN) de eliminar las prerrogativas que reciben legisladores locales generó reacciones diversas en los partidos de la 4T. Mientras que Morena acusó que se trata de revanchismo de la minoría, el PVEM adelantó su votó a favor de la propuesta y el PT señaló que presentará iniciativa para que austeridad aplique en todos los órdenes de gobierno y organismos autónomos.

Andrea Tovar Saavedra, diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que la propuesta presentada por el PAN tiene como objetivo dejarlos “sin armas” para trabajar en sus distritos, puestos que ganaron la mayoría de éstos; expuso que, en su caso, el distrito 1 cuenta con 189 mil electores, los cuales realizan gestiones de apoyos económicos para organizar posadas o fiestas patronales, o comprar pintura para una escuela, uniformes deportivos, medicina, útiles escolares, entre otros.

“Si nos los quieren quitar claramente nos quieren dejar sin armas para trabajar, para regresar a nuestros distritos, porque ganamos 10 distritos, ellos sólo ganaron cinco, y además hay que decirlo, de dónde van a sacar ellos dinero para operar sus distritos. El tema es que parece revanchismo, es que parece una medida que se está tomando justo cuando son minoría y sólo es con ganas de molestar al prójimo”, precisó.

Cuestionó que el ahorro para el Poder Legislativo será de únicamente 60 millones de pesos, pues recordó que el presupuesto anual de la Legislatura es de 401 millones de pesos; además, enfatizó que la austeridad no significa reducir recursos, sino no gastar en lujos, no caer en excesos ni vivir del erario público.

En tanto, Perla Flores Suárez, diputada coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que es importante la reducción de dichos recursos para que puedan ser destinados a temas como seguridad, educación y movilidad, y adelantó que votarán a favor de la iniciativa.

“En el grupo parlamentario del Partido Verde apoyaremos aquellas propuestas que sin importar colores tengan por objetivo un beneficio a la ciudadanía. Hoy este beneficio se cumple con el objetivo de la iniciativa presentada por mi compañero el diputado Mauricio Cárdenas, es por ello que en el partido Verde apoyaremos completamente y nos sumamos a esta propuesta que estamos seguras que significará un gran ahorro presupuestario”, dijo.

Mientras que Claudia Díaz Gayou, diputada coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, dijo que se presentará una iniciativa para que la austeridad no se aplique únicamente en el Poder Legislativo, si no que se trate de una política generalizada que redistribuya los gastos superfluos e innecesarios del gobierno o de las entidades públicas en beneficio de la gente.

“En la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo estamos convencidos de que, en los municipios, en los tres Poderes, en las entidades y en los organismos autónomos hace falta normatividad para poder lograr la austeridad en el gasto público. De momento, desconozco el contenido de la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional, pero les adelanto que el Partido del Trabajo presentará una iniciativa que considere estas medidas de austeridad en todas las entidades, en todos los poderes, en todos los ayuntamientos y en todos los organismos autónomos del estado”, apuntó.