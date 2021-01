Elizabeth Chávez va por la alcaldía de Pedro Escobedo

La maestra, Elizabeth Chávez Cañas, es precandidata por Fuerza México a la Presidencia Municipal de Pedro Escobedo, dijo que será una opción enfocada en “hechos y no en promesas”.

Fue simpatizante de Movimiento Ciudadano, instituto político por el que también fue precandidata al mismo cargo hace tres años, pero declinó al hacerse la coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En septiembre del año pasado se afilió a Fuerza México, instituto liderado a nivel estatal por José Luis Aguilera Ortiz, el cual cuenta con más de 28 mil afiliados en Querétaro.

Con la finalidad de buscar el apoyo de la militancia, inició precampaña, la cual terminará el 12 de febrero. Recordó que hubo la conformación del Comité Directivo Municipal en Pedro Escobedo, el cual trabaja en buscar el respaldo de simpatizantes.

Consideró que será una candidata competitiva, ya que hay gente que la conoce como maestra y por la labor social que ha llevado a cabo, reconoció que en la actualidad también se desempeña como empleada del Gobierno Municipal.

“Actualmente estoy trabajando en la Presidencia Municipal como Jefa de la Bolsa de Trabajo, llevo dos años en este proyecto, como servidor público, pero siempre me he dedicado a la educación por la parte privada. Me subo a esto principalmente por la gente, porque siempre hemos tenido una frase muy importante, siempre digo que las causas de las personas son mi causa”.