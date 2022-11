Emiten alerta por suplemento alimenticio

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió una alerta a través de la cual advirtió a la población de no adquirir ni consumir productos de la marca Herbal Solutions Health, ya que no cuentan con estudios que garanticen su seguridad, eficacia y calidad de los ingredientes contenidos, por lo que, el uso e ingesta de los productos puede representar un riesgo para la salud.

A través de una comunicado, la Secretaría de Salud del estado (Sesa), detalló que los productos son comercializados como suplementos alimenticios en presentación de cápsulas, tés, polvos, solución, cremas y geles, entre otros, que son publicitados de manera errónea y exagerada ya que se les atribuyen propiedades terapéuticas y rehabilitadoras como son: mejoramiento del flujo sanguíneo, regeneradores de flora intestinal, auxiliar en el funcionamiento de vejiga y riñones, limpieza y desintoxicación de hígado, riñones y páncreas, así como en la reducción de peso, entre otras.

La dependencia precisó que estos productos contienen ingredientes declarados en la etiqueta que, conforme a la tercera edición de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM), no se deben emplear en la elaboración de té o infusiones y suplementos alimenticios, tal es el caso de: árnica, castaño de indias, ginkgo biloba, diente de león, sábila, enebro o junípero, boldo e hinojo, que son plantas con evidencia de toxicidad; con respecto al ingrediente palo de tres costillas no hay evaluación que aporte evidencia de sus benéficos, mientras que la uña de gato, lantana cámara L. se encuentra prohibida.

Dentro de las acciones de vigilancia sanitaria y evaluación de riesgos, se detectó que la marca es importante señalar que estos productos pueden contener ingredientes de origen natural y/o sintético en distintas proporciones que, en combinación, pueden tener efectos secundarios nocivos para la salud o interactuar con otros medicamentos; al desconocer las concentraciones, las condiciones sanitarias de las materias primas, el proceso de fabricación y almacenaje de los productos mencionados, su consumo representa un riesgo a la salud de quien los utiliza.

La Cofepris recomendó a la población no adquirir, ni recomendar el uso o consumo de los productos publicitados por Herbal en sus diferentes presentaciones, así como cualquier otro producto que no se ajuste a la normatividad sanitaria vigente; no combinar el uso de estos productos, debido a que se desconoce la concentración exacta de sus ingredientes, lo cual puede ocasionar un daño a la salud.

Si presenta algún padecimiento, acudir con un profesional de la salud, y de encontrar a la venta los productos antes mencionados, realizar la denuncia sanitaria a través de la página: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias.