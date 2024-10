Empantanado centro de salud de Tequisquiapan

Ejidatarios de Bordo Blanco del municipio de Tequisquiapan, exigieron el pago como indemnización por la utilización de sus tierras para la construcción del nuevo centro de salud.

Los ejidatarios dieron a conocer que no han recibido ningún pago por sus tierras donde fue construido el nuevo centro de salud, espacio para el cual se destinó un total de 12 mil 600 metros cuadrados, motivo por el cual, acudieron al lugar para obtener algún tipo de respuesta al respecto.

“Este ejido lo conformamos 50 ejidatarios, nosotros si dimos el permiso o cómo se puede decir, de que hicieran la obra, pero lógicamente a reserva de que se hiciera el pago correspondiente, hay un juicio en contra del gobierno del estado y algunas autoridades más, lógicamente ese juicio se está llevando en el Juzgado de Distrito, pero ahorita con este movimiento del Poder Judicial, se ha retrasado, se puede decir que, si hay algún retraso”, compartieron los ejidatarios.

Afirmaron que de buena voluntad se acordó colaborar con las autoridades para que se construyera el nuevo espacio de salud, sin embargo, no se firmó algún documento para tales efectos, motivo por el cual, aseguraron que hoy en día se encuentran solicitando el pago, ya que al inicio de habló de ello, pero hasta el momento no ha concretado nada.

“En documento a acuerdo no existe, solo hubo un acuerdo de palabra con el municipio en este caso con el ex presidente José Antonio Mejía Lira que ya se fue, lógicamente eso fue lo que prevalece, el acuerdo fue que este asunto (construcción), se iba a permitir todo esto pero hasta que tuviéramos más avance en el asunto y se adelantaron a construir, lo hincaron de repente e hicieron su obra y a nosotros nos sorprendió por eso vinimos a protestar, no sabemos cuánto nos iban a pagar, pero si sería un pago a nivel ejido, como tal se tiene que llevar así”, dijeron.

El nuevo espacio de salud se edificó en las tierras ejidales de Bordo Blanco. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

Los ejidatarios aseguraron que existe voluntad por parte de ellos para que se concrete el nuevo espacio de salud en sus tierras ejidales, sin embargo, consideraron que es necesario que las instancias correspondientes de igual manera emitan el pago correspondiente por el uso de dicho predio.

“Estamos solicitando que se nos respete nuestro derecho, primero, luego que se nos pague lo correspondiente y pues ellos, que sigan haciendo sus obras, pero que se nos respete nuestro derecho, la tierra es de nosotros, todo es cuestión de diálogo y lo que se lleve en las reuniones y nosotros como ejidatarios dar nuestro punto de vista”.

Cabe mencionar que se rumoraba un evento de inauguración del lugar, mismo que sería encabezado por el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, sin embargo, este no se llevó a cabo, aunque había brigadas del gobierno estatal y municipal.