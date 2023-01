Empresa invierte 320 mdp en Pedro Escobedo

El presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, estuvo presente en la inauguración de la primera etapa del Centro de Distribución de la empresa mexicana El Crisol, en la cual se invirtieron más de 320 millones de pesos y generará más de 100 empleos directos permanentes en esta demarcación.

Durante el evento de inauguración, el alcalde destacó que la instalación de esta organización en el municipio representa el trabajo que se realiza en conjunto con los empresarios, a fin de consolidar a Pedro Escobedo como una demarcación industrial. En ese sentido, reconoció y agradeció a los directivos de la empresa por tomar en cuenta al municipio para llevar a cabo sus inversiones.

Asimismo, recordó que desde hace cuatro años se tomó la decisión de buscar y consolidar inversiones industriales en Pedro Escobedo, esto con el propósito de generar crecimiento y desarrollo en la zona, pero también más empleos paras las y los habitantes de este municipio, de manera que con ellos se evite la emigración de las personas a municipios vecinos u otros estados.

“Empezaba yo a preguntarme ¿por qué teniendo una excelente ubicación Pedro Escobedo, teniendo mucho frente sobre la autopista más importante del país, nuestro municipio no venía el desarrollo y no venía el crecimiento? (…). Desde hace cuatro años me tracé de suma importancia trabajar con Gobierno del Estado y dedicarnos a gestionar y a tocar puertas, y a que vieran, desde otro lente, los empresarios a Pedro Escobedo”, comentó.

Durante la inauguración de este CEDIS, directivos de la empresa mexicana El Crisol puntualizaron que la construcción de este espacio representó una inversión de más de más de 320 millones de pesos. Además, precisaron, durante ese periodo se generaron 80 empleos directos y más de 200 empleos indirectos, a través de los cuales se benefició en su mayoría a la población de Pedro Escobedo.

Asimismo, destacó que este CEDIS se convierte en el mayor centro de almacenaje y distribución de materiales, equipos y biológicos para laboratorios de América Latina, impulsando así a Querétaro como el estado más importante de suministros para laboratorio en el país.

“En los siguientes meses que opere este centro de distribución, representará una inversión adicional de otros 350 millones de pesos, generando más de 100 empleos directos permanentes en dos turnos. Con esta inversión de infraestructura, el estado de Querétaro se convierte en la capital de suministros para laboratorio en México”, mencionó el director general de El Crisol, Rodolfo Camargo Alvarado.