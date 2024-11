Empresarios del entretenimiento piden más seguridad

Empresarios del entretenimiento del estado de Querétaro prevén una disminución del ocho por ciento en sus clientes por los acontecimientos de violencia ocurridos en la capital queretana la noche del sábado.

A decir del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Turisticos y de Entretenimiento (ANEMTE), Ricardo Veraza Peñaloza, las estrategias de seguridad necesitan ser reforzadas y dar mejores resultados para prevenir posibles hechos como los ocurridos el fin de semana, pues todo ello provocará temor entre la población para salir a divertirse.

Por lo anterior, consideró que el temor de los consumidores por acudir a estos espacios se hara presente para evitar presenciar ataques armados como el ocurrido en uno de los establecimiento con este giro en el municipio de Querétaro, pues si bien, dijo que hasta el momento no se conoce el movil del hecho, si repercutirá en la disminucion de la clientela.

La ANEMTE, cuenta con alrededor de 250 integrantes distribuidos en varios puntos del estado, entre ellos en San Juan del Río, por lo que aseguró que se espera por parte de los empresarios del entretenimiento mejores medidas de seguridad, con el fin de que se pueda generar nuevamente la confianza entre las personas por acudir a dichos espacios de esparcimiento social.

“Cuando estaba el Maestro Juan Marcos Granados nos juntaban una vez al mes o cada tres semanas a los dueños y representantes de la cámaras y negocios y evaluabamos todas las situaciones y no pasaban cosas, no pasaban mayores, estabamos en coordinación, teniamos un chat que constantemente nos estabamos comunicando, ahorita tenemos un chat pero anteriormente teniamos más acercamiento, no solo que nos buscarán para clausurar lugares, el sábado que paso esto, los lugares de alrededor empezaron a decir que la gente estaba muy asustada, esto no sucedia en Querétaro, pero debemos seguir manteniendo la confianza en la seguridad en el estado, el gobernador viene del empresario y creo que tiene una percepción más atinada de todo eso”.

Por lo anterior, mencionó que esperan mejores resultados de seguridad en todo el estado, sobre todo en aquellos municipios con mayor número de establecimientos de este tipo para devolver a la población la seguridad que se vio manchada este fin de semana a causa del ataque armado en un negocio.

De esta manera es como dijo que se buscará por parte de los empresarios del entretenimiento tener mayor comunicación y mesas de trabajo con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, en aras de garantizas la paz y tranquilidad en los municipios.