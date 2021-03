Empresas abiertas a protestas por 9M

José Francisco Landeros Layseca, director de la Asociación de Industriales en San Juan del Río, señaló que las empresas adheridas con ellos, están abiertas a que haya ausentismo por parte de las mujeres este 9 de marzo como parte de visibilizar el trabajo que desarrollan para el impulso económico.

Detalló que aunque no es obligatorio si se prevé que haya mujeres que no acudan a sus espacios de trabajo, sobre todo tomando en cuenta que el año pasado, cuando se conmemoró por primera vez, hubo una gran participación por parte de este sector que no laboró.

Local Solo uno de 10 agresores es castigado

Acotó en que no debe haber sanciones por parte de los gerentes si es que este sector decide no acudir a las plantas laborales, e incluso las que están trabajando en casa como consecuencia de la pandemia por Covid-19, por lo que llamó a hacer un ejercicio consiente sobre lo que se pretende.

“Algunas empresas han manifestado al personal femenino que hoy no puedan ir a trabajar, muchas están desde casa. Donde se han visto estos temas lo han dejado abierto y la decisión es de ellas, no se aplican sanciones porque ya se ha hablado también sobre eso”.

El director de este sector añadió que las mujeres son indispensables para que la industria avance, y que el panorama entre los directivos de las empresas, es que poco a poco han ido escalando por los aportes a la ciencia, tecnología y de la preparación académica para estar al mando de los máximos cargos.