Empresas entregarían utilidades diferidas

José Guadalupe Román Flores, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación San Juan del Río, informó que los socios de este organismo cumplirán con el pago de utilidades, pero habrá empresarios que busquen tener acuerdos con los trabajadores para hacerlo de forma diferida.

Precisó que derivado de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, empresas se pueden ver en la necesidad de hacer uso del recurso, destinado a las utilidades, para subsistir.

“Por ahí decían que esto ya fue lo que ganaron el año pasado y tienen que pagar, eso es en teoría la obligación, en la práctica es que ese recurso que se tenía, algunos lo han destinado para subsistir, por ejemplo, estas dos semanas que no estás obligado y que de alguna manera será también con un acuerdo entre colaboradores, aquellos que por convenir a ambas partes, decidan a la mejor diferirlo”.

Anticipó que el objetivo es que sea de común acuerdo entre la parte patronal y laboral, con la intención de, más delante, dar cumplimiento a esta obligación. Precisó que es un tema que aún está en análisis para la mayoría de las empresas, ya que dependerá de la forma como se aplique en el estado de Querétaro la estrategia federal de reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, llamada “La nueva normalidad”.

“Ahorita no tenemos ninguna situación o manifiesto que no vayan a cumplir, tenemos todo el mes para el pago, seguramente quienes no puedan anticiparlas, como en algunos casos se hacía, pues va a ser replantear, conforme a lo que nos digan de quiénes y cuántos abrimos, cuántos permanecemos cerrados y cuántos a media operación, pero nadie ha hablado, hasta ahorita, de incumplimiento a esta obligación patronal”.