Empresas se unieron a simulacro nacional

Empresas y comercios de San Juan del Río se sumaron a la realización del Primer Simulacro Nacional 2021, que se convocó para iniciarse la mañana del lunes 21 de junio a las 11:30 de la mañana, y que es considerado parte del fomento a la cultura de la prevención en torno a los sismos que han sacudido al país a lo largo de los años.

Cientos fueron los sanjuanenses que se sumaron a este mega simulacro, saliendo a puntos de reunión considerados como seguros, escenificando un posible escenario de sismo del cual, San Juan del Río ya ha sido testigo en años recientes, aunque para el caso, no se tuvieron riesgos a la población.

Margarita Ugalde, trabajadora de una tienda de autoservicio, señaló: "pues para nosotros aquí en San Juan del Río, es algo un poco inusual, sin embargo, es bueno hacerlo; recuerdo que hace como tres o cuatro años tembló aquí y aunque no pasó nada, nosotros no sabíamos qué hacer, imagínate si pasara algo más serio, no estaríamos preparados, por eso creo que sí es importante saber y conocer las medidas básicas ante una situación como esa que vivimos", manifestó.

Las empresas participantes que principalmente se relacionan al ramo de las tiendas departamentales y de autoservicio, invitaron a sus colaboradores a participar, y afirmaron que de manera frecuente se tienen capacitaciones de prevención con diversas organizaciones, no obstante, la práctica es fundamental, hecho por el que el escenario de este Primer Simulacro Nacional resultó adecuado para fortalecer la cultura de la prevención.

Por último, Alejandra Pérez Álvarez, empleada de una tiende de autoservicio comentó: “aquí donde trabajo si tenemos algunas capacitaciones y a veces hacemos simulacros como este, salimos todos y nos reunimos en el estacionamiento, pero siempre hay que tener cuidado, porque los clientes muchas veces no saben que pasa y se sacan de onda, pero solo es cuestión de minutos y todo regresa a la normalidad, pero eso nos ha servido para estar actualizados en estos temas”, finalizó.