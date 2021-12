En alerta AMOTAC por falsos policías

El delegado de Turismo de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), en Querétaro, Gerardo Gutiérrez Luna dio a conocer que los integrantes de este sector, se encuentran en alerta ante la presencia de delincuentes que se hacen pasar por policías para atracarlos en la autopista.

Aseguró que la ola de violencia en contra de este sector ha provocado gran preocupación, ya que afirmó que son constantes los asaltos carreteros, por lo que reiteró que es necesario que los operadores sanjuanenses tomen precaución al movilizarse sobre todo en dirección a los Apaseos, situación que provoca alerta entre los integrantes del gremio.

Refirió que integrantes de la AMOTAC han comenzado a efectuar recorridos nocturnos en la carretera federal 57, Palmillas-Querétaro en ambas direcciones, a fin de inhibir e identificar posibles hechos de este tipo, pues de acuerdo a operadores del transporte de carga pesada, en Apaseo se han identificado falsos elementos de la Guardia Nacional (GN).

Foto: Rosalía Nieves | El Sol de San Juan de Río

“Hubo una denuncia en Celaya acerca de la inseguridad que hay en carretas, esta semana anduve haciendo recorridos en la noche, porque teníamos el reporte de robo de un carro de Querétaro sobre el tramo Celaya-Irapuato, no hay vigilancia, no hay nada, se hizo el reporte al chat de seguridad y nos dicen que no hay prepuesto pata mover patrullas, no hay para la gasolina”.

Agregó que los integrantes de este sector buscarán la manera de fortalecer sus medidas de seguridad, ya que los asaltos a los hombres-camión se han hecho presentes con mayor frecuencia, dejando vulnerables a los operadores quienes son blanco de la delincuencia.