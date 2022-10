En alerta transportistas por patrullas clonadas

Integrantes del transporte de carga pesada se encuentran en alerta por la existencia de patrullas clonadas que se han identificado en puntos carreteros aledaños al estado de Querétaro.

El director general de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Omar Ortiz Muñoz, refirió que un caso de este tipo se ha presentado, dejando en condiciones de vulnerabilidad a los transportistas por tratarse de una de las mayores necesidades que han tenido en los últimos años, por ello aseguró que se ha solicitado a las autoridades policiales, mayor seguridad en la autopista federal 57 en el tramo Palmillas-Querétaro en ambas direcciones.

Mencionó que los delincuentes han optado por implementar este modo de operación para cometer sus ilícitos por lo que ante esta situación los integrantes de este gremio se encuentran sumamente preocupados por la estrategia que ahora han adoptado los salteadores de caminos.

Aseguró que es necesario que las autoridades en materia de seguridad pongan mayor atención, dado que los delincuentes con unidades clonadas detienen los vehículos de transporte con cualquier pretexto para aprovechar el momento y robar la mercancía que trasladan, despojar de sus pertenencias a los chóferes y en casos extremos se lleva la unidad completa.

Por ello reitero que es necesario un mayor patrullaje en la autopista federal 57 así como tramos ubicados en el estado guanajuatense para evitar este tipo de asaltos entre los transportistas de carga pesada.

“Lo que no hemos visto es una disposición con la Guardia Nacional, si hay gente que de alguna manera atiende pero ese atender de ellos, es que se checará, que se revisará, que se verificará, pero no vemos mucho resultado, como un caso particular, nos tocó ver el caso de una patrulla sin placas polarizada y haciendo rondines, y al dar aviso la respuesta fue que ellos no tiene que traer placas y las patrullas las traen como mejor les convengan”.