En deterioro casi todas las calles de San Javier, acusan vecinos

Debido al deterioro que han sufrido casi todas las calles de la comunidad de San Javier, en San Juan del Río, es necesaria la intervención de las mismas para su mejora y en algunos casos la urbanización, toda vez que al menos una de ellas aún es de terracería, lo cual dificulta la movilización de quienes ahí habitan, principalmente en temporada de lluvias, indicaron vecinos de este sitio.

Martha, habitante de esta pequeña localidad ubicada al norte de la demarcación, aseguró que casi todas las calles necesitan rehabilitación, pues algunas de ellas presentan baches que han sido generados por el paso del tiempo y las lluvias, mientras que otras necesitan la colocación de empedrado, tal es el caso de un tramo de la Avenida Reforma Agraria que aún es de terracería.

“Pues aquí son poquitas calles, como se ve pues somos una comunidad pequeña y casi todas necesitan de rehabilitación, algunas de ellas ya tienen hoyos, ya se les botó la piedra y pues cuando llueve se vuelven charcos. La única que queda de terracería es un tramo de la Avenida Reforma Agraria, ya casi al final de la comunidad, esa sí necesita de su empedrado porque en lluvia ahí se hace mucho lodo”, comentó.

Sobre las otras calles que requieren rehabilitación dijo que estas llevan por nombre Revolución, Emiliano Zapata, José María Morelos y Pavón, Tierra y Libertad, Profesor José, y Constitución. Respecto a esta última vialidad, dijo que es necesaria su intervención a la altura del templo de la comunidad, ya que cuando llueve este tramo tiende a inundarse.

Aseveró que las dos acciones que se han realizado en los últimos años han sido la repavimentación de un tramo de la Avenida Reforma Agraria y la sustitución de las lámparas tradicionales por luminaria led. En ese sentido, afirmó que, en comparación a otras comunidades, San Javier ha recibido poco recurso público en al menos los últimos seis años

“Que yo recuerde lo único que han hecho ha sido repavimentar una parte de la calle principal que es Reforma Agraria y eso, solo fue en la entrada. Nos cambiaron las lámparas, pero ya. No ha habido más. Vemos que a otras comunidades si les invierten, les arreglan sus calles y a nosotros nada, no sabes si es porque somos una comunidad pequeña o qué (…). La comunidad está chiquita, pero eso no significa que no tengamos necesidades también, no es motivo para que se olviden de nosotros”, concluyó.

Finalmente, señaló que esperan que en lo que resta de la actual Administración Pública Municipal, se direccionen algunos recursos para ejecutar la obra pública que necesidad la comunidad y así mejorar la calidad de vida de quienes habitan este sitio. “Ya va casi un año y medio, esperemos que el año y medio que resta el presidente (municipal) nos voltee a ver, que vea que también en San Javier hay necesidades”, concluyó.