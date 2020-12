En diciembre 389 muertos por Covid-19 en Querétaro

Durante el mes de diciembre 389 queretanos perdieron la vida a causa del Covid-19, así lo dio a conocer Rafael López González, vocero organizacional en el estado de Querétaro, al referir que esta cifra corresponde al corte del 26 de diciembre, por lo que ya se acumulan más de dos mil decesos en lo que va de la contingencia sanitaria.

En su mensaje de este lunes puntualizó que el promedio diario de defunciones en la entidad pasó de 9.8 en noviembre a 15.1, lo que significa un aumento del 50.1% entre un mes y otro, y que esto representa una tendencia a la baja en el número de activos, aunque hasta ahora no se ha visto reflejada en la ocupación hospitalaria.

Local Suman 2 mil 783 casos de Covid-19 en zona sur

Informó que en Querétaro ya se rebasaron las dos mil muertes a causa de Covid-19, desde el inicio de la pandemia; al señalar que “son personas con nombre y apellido, con un valor único, absoluto e irrepetible. Tenemos una mezcla de resultados buenos, producto del esfuerzo de muchas personas, y resultados insuficientes”.

Mencionó que, si se logra llegar al 6 de enero con tendencia a la baja, se habrá vencido la época más complicada del año, por lo que también habrá más condiciones para enfrentar con fortaleza el arranque de 2021en el sistema de salud.

El vocero ante el incremento en los indicadores de hospitalización y defunciones, y el aumento de la movilidad a causa de las fiestas decembrinas, solicitó que esta semana se redoble la intención de no contagiarse, con base en medidas como no recibir a personas que no fueron invitadas a casa; cancelar cualquier iniciativa que sugiera un riesgo innecesario; tener el valor de proteger a la familia y ser un ejemplo para quienes nos rodean.