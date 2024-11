En el abandono predio donado a Cruz Roja

Fue en 2018, cuando los diputados locales de la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro aprobaron la donación de un predio en la zona oriente a la Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan del Río. El terreno se ubica sobre Avenida Universidad, cerca de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

A seis años de dicha entrega a la corporación de emergencia, el predio se encuentra en abandono, con maleza crecida, una construcción en obra negra y daños en la malla ciclónica que delimita el perímetro. Pese a que varios dirigentes de la Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan del Río han puesto sobre la mesa los proyectos que avizoran para este sitio, ninguno de ellos se ha concretado por la falta de recursos económicos.

Local

En ese sentido, la actual presidenta del consejo directivo de esta institución, Brenda Leticia Loredo Robles, señaló que dentro de su administración se contempla la construcción de las instalaciones de una escuela de Técnico en Urgencias Médicas (TUM), enfermería, así como una base con ambulancias que atiendan las emergencias que se presentan en este sector del municipio.

Además, reconoció que el predio ha sufrido vandalismo, pues hubo robo de la malla ciclónica que delimita el perímetro del terreno. Agregó que se ha decidido no invertir recursos en estos momentos debido a que sería en vano.

“Si a mí me toca todavía lograr las gestiones y demás, en esa área el consejo que me honra en presidir teníamos pensado la escuela para TUM, tener una base allá y en su momento ir avanzando para ver si se logra una escuela en enfermería. Pero, como ustedes pueden ver, ya nos robaron toda la malla. Obviamente, no hemos querido meterle ahí inversión y va a ser como lo mismo y estriba en dineros”, comentó.

Manifestó que los esfuerzos actuales de la Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan del Río se centran en los trabajos para culminar la rehabilitación y acondicionamientos del quirófano. Señaló que desde su inicio de administración, al frente del consejo directivo ha sido recuperar este espacio dentro del hospital de la corporación que se encuentra en la colonia San Juan Bosco.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Recordó que este hospital lleva sin funcionar desde hacer algunos años debido a la falta de algunas normativas. Añadió que se trabaja de cerca con instancias de distintos niveles para atender todos los pendientes y echar a andar en operaciones dicho quirófano.

“Yo pensé que era bien rápido poder abrir y activar nuestro quirófano [pero] no. Vamos muy bien, porque ya hemos tenido varias reuniones con Cofepris, hemos tenido varias acciones para cubrir lo que la norma 035 nos pide. Vamos bien, solamente que necesitamos dinero para hacer acondicionamientos de construcción para que cumpla con los requisitos”, dijo.