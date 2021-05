En Querétaro, casos activos de Covid-19 comienzan a detenerse

El vocero organizacional en el estado de Querétaro, Rafael López González, señaló que esta semana las tendencias a la baja se frenaron, toda vez que aun cuando se sigue a la baja, desde el 8 de mayo poco a poco ha dejado de bajar la cantidad de activos, y que hasta el viernes pasado se restaron únicamente dos activos cuando el promedio por día solía estar en 20.

En su emisión del lunes, agregó que, si bien la hospitalización se registra a la baja, esta siempre se emparejará a los activos al paso de pocos días, y destacó que aún se conserva una tendencia a la baja, pero cada día que pasa disminuye y pronto se pudiera presenciar su paso hacia el porcentaje positivo.

Declaró que por lo anterior y, en consecuencia, entrar en un escenario de incremento de tendencias al alza, es una condición que de ninguna manera se quiere tener, y que por el contrario el llamado es a seguir con todas las medidas sanitarias para evitar escenarios con mayores restricciones.

Aunado a esto, el vocero resaltó que gracias al entrenamiento social “hoy todavía podemos movernos con un piso bajo de activos, pero esto sólo tiene sentido si reaccionamos a tiempo en vez de confiarnos y bajar la guardia”.

Por otra parte, llamó a la población que ya recibió la vacuna a no confiarse, ya que no hay “riesgo cero” y aún tienen la posibilidad de contagiarse y, en consecuencia, contagiar a quienes aún no están vacunados.

López González añadió que países como India, Chile, Argentina o Uruguay han disparado sus casos debido a la confianza anticipada, por lo cual recalcó la importancia de continuar con las recomendaciones sanitarias.