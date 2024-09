Falta personal en educación básica en Querétaro

El sector educativo estatal inició el nuevo ciclo escolar 2024-2025 con un déficit de mil directivos y administrativos en educación básica, reveló Martha Elena Soto Obregón, secretaria de educación del estado de Querétaro, en el marco de la comparecencia por las glosas del tercer informe de gobierno de Mauricio Kuri.

La funcionaria señaló que las plazas corresponden a los conocidos como agentes educativos, es decir, directores, prefectos, intendentes y secretarias; señaló que el déficit se debe a que dichas plazas no se reponen cuando hay bajas o no se designan cuando hay escuelas de nueva creación.

Local Más de mil 700 mujeres beneficiadas con talleres y clases

Detalló que el problema se enfrenta principalmente en educación básica, por lo que se ha gestionado con la Secretaría de Educación Pública (SEP) que, a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se otorguen los recursos para obtener las plazas necesarias.

“El tema es que las estructuras completas de las instituciones cada vez están siendo más precarizadas, no tenemos todos los directores, no tenemos los prefectos, ustedes pregunten en las escuelas y no nos están autorizando más agentes educativos de esta naturaleza que coadyuvan al docente que está frente a grupo”, apuntó.

Ejemplificó que mientras en Baja California Sur un docente atiende 14 estudiantes por aula, en Querétaro cada docente atiende a 50 alumnos por aula, siendo que a nivel nacional la media es de 30 estudiantes, por lo que insistió en la necesidad de contar con dichos agentes educativos para atender las problemáticas que se presentan en las instituciones educativas.

Por lo anterior, hizo un llamado al gobierno federal a restituir las plazas completas; agregó que, por ejemplo, cada ciclo escolar aclaran al área de estadística de la SEP el crecimiento que tiene la matrícula escolar en dicho nivel educativo, esto para justificar la necesidad de contar con más personal de apoyo en las escuelas.

“Lo hemos dicho muchas veces en la federación, ellos en qué se basan, y lo voy a decir de manera simple, el cálculo para otorgar el recurso tiene mucho que ver con las tasas de crecimiento de Conapo, en general, por ejemplo, lo que está pasando en educación inicial es que cada vez hay menos niños, y nos están diciendo que donde estamos teniendo la atención en matrícula es en media superior, sí, pero en Querétaro aparte, porque tenemos más de 100% de estudiantes desde inicial hasta superior”, comentó.

Soto Obregón externó que las instituciones educativas también requieren de apoyo de personal especializado en psicología para atender las necesidades en la materia; sin embargo, dijo no tener el dato exacto de cuánto personal se necesita.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre el asesinato de la joven Ivette Vanessa en inmediaciones del Cobaq 1, en Satélite, la secretaria refirió que se cuenta con protocolos de seguridad en las instituciones educativas, los cuales se revisan de manera permanente, y añadió que, tras la pandemia, se visualizó que la resolución de conflictos en las comunidades escolares se ha visto “estresada”, lo que motivó a generar estrategias como la de cultura de paz en las instituciones, aunado a la importancia del involucramiento de las familias.

“Las instituciones cuentan con los protocolos, a partir del inicio de esta administración los revisamos, los homologamos, porque los 19 organismos tenía como diferentes intensidades de protocolos, y hay una homologación ya, ahí están los protocolos, y evidentemente es un ejercicio normal de calidad estarlos actualizando; sin embargo, más bien el éxito tiene mucho que ver con el ejercicio de los protocolos dentro de las capacitaciones y actualizaciones docentes”, apuntó.