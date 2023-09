En Querétaro, padres de familia ven bien los libros

La mayoría de los padres de familia en Querétaro no han revisado los libros de texto gratuitos otorgados por la Secretaría de Educación Pública durante esta semana, a nivel primaria en la entidad; quienes sí los leyeron no tienen inconvenientes con su contenido.

De acuerdo a diversos padres de familia entrevistados por Diario de Querétaro, la entrega de los libros de texto se realizó a partir del 4 de septiembre en algunas escuelas, sin embargo, reconocieron no leer su contenido.

"Ya nos dieron los libros, este lunes fue apenas. Están bien los libros, pero no los he leído aún, ni tiempo nos ha dado para eso, ya con calma lo haremos", indicó María Hernández Hernández, abuela de un estudiante de tercer grado de la primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", en el Centro Histórico.

De la escuela Vicente Riva Palacio, también en el Centro Histórico los libros también fueron otorgados, aunque no a todos los grados, únicamente primero y tercero, sin tampoco haberlos leído, teniendo desconocimiento de su contenido.

"Nos los entregaron esta semana, pero sólo a primero y tercero, aún faltan los de quinto. A mí me los dieron apenas justo ayer y no los he hojeado. No he podido hacerlo", dijo Sofía Ramírez, con un hijo en esta escuela cercana al Templo del Carmen.

En algunas escuelas primarias de la periferia, la situación es similar, pues los padres de familia tampoco han leído los libros, refiriendo falta de tiempo por temas laborales. No obstante, algunos aceptaron haberlos leído debido a la polémica surgida a nivel nacional.

"Yo veo los libros bien, en realidad no sé por qué se hizo tanto argüende si no tienen nada malo, o al menos eso es lo que pienso, porque vimos las noticias, las redes sociales, que, si Querétaro no estaba en el mapa o algo así y no, al menos estos no", indicó Javier Íñiguez, padre de una menor de quinto grado en la primaria Insurgentes Queretanos en Los Sauces.

En el recorrido hecho por Diario de Querétaro no en todas las escuelas se han entregado los libros de texto gratuito, por lo que se espera que en esta semana sean cubiertas todas las instituciones de nivel básico, para proseguir con su periodo académico.