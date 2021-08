En quiebra industria del entretenimiento

Una de las industrias más golpeadas por la pandemia por Covid-19, ha sido la del entretenimiento, a decir del presidente de la Organización Civil Estatal del Espectáculo y Entretenimiento de Querétaro, Felipe Jiménez Reséndiz, quien aseguró que, por ello, el 60 por ciento de quienes dependen de esta actividad, han optado por autoemplearse o emplearse en otro sector.

En el estado se cuenta con aproximadamente dos mil 500 empleados pertenecientes a la industria del entretenimiento, de los cuales el 30 por ciento se ubican en San Juan del Río, y como efectos de la emergencia sanitaria, no ha podido contar con los eventos de entretenimiento que tradicionalmente se desarrollaban, sobre todo por las fiestas patronales.

Dijo que las actividades de este sector dependen del Escenario epidemiológico en que se encuentre el estado, por lo que, aunque pueden llevar a cabo algunos de los eventos, los protocolos no alientan mucho al desarrollo de los mismos, toda vez que por el bajo aforo impide obtener por lo menos el ingreso de la inversión, sin pensar en la ganancia, por ello, han optado varios de los trabajadores del entretenimiento en buscar otro empleo por el momento.

“La Secretaría de Salud nos ha dado la oportunidad de hacer los eventos, pero con aforos que no son favorables para nosotros, porque si vamos a invertir cierta cantidad y no sacamos ni la inversión, no nos conviene, en abril hicimos un censo de los que trabajamos y somos aproximadamente dos mil 500, la mitad ha buscado emplearse en otro lado porque no hay trabajo, hay que esperar a que las condiciones se den”.

Aseguró que los integrantes de este sector, desde hace varios meses han buscado superar esta compleja situación sin tener ningún beneficio, por ello, no descarto que cada vez más trabajadores de este gremio se autoemplee o recurra a una vacante de las diferentes empresas.