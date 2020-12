En San Juan descartan multa por no usar cubreboca

Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Juan del Río no ha determinado aplicar multas a la gente que no utilice el cubrebocas en la vía pública, aclaró el presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero.

“Hay que puntualizar, digamos, había una situación de que se iba a multar a quien no porte cubrebocas, no está aplicando, no está vigente, no está publicada”.

Manifestó que este tipo de sanción sólo se aplica a quien violenta la norma, hizo referencia a aquellos establecimientos como bares, restaurantes y salones de fiestas, los cuales deben cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria y reglamentos municipales existentes.

“Las multas tienen que ver con los establecimientos que violentan la norma, que son bares, restaurantes, salones de fiestas básicamente, sobre eso sí hay toda la libertad de poderlas aplicar, han sido pocas, creo que ha habido de parte de muchos establecimientos consciencia, me parece que todavía hay mucho que hacer con algunos rubros”.

Vega Guerrero precisó que en lugar de multas, la propuesta es generar consciencia de la importancia de usar el cubrebocas como un arma contra el virus, agregó que tampoco exigirá el uso de esta prenda de protección, debido a que existen mensajes contradictorios sobre este tema.

“¿Por qué no multas? Primero porque las condiciones no dan, pero además porque vemos mensajes contradictorios, el Gobierno federal dice ‘no uses cubreboca’ y el estatal dice que sí, también la población está con información encontrada”.