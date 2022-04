En San Juan, el 20% de las escuelas aún no regresan

Aunque el regreso a clases presenciales de todas las instituciones educativas del estado estaba programado para el lunes 25 de abril, en San Juan del Río aún no hay un retorno en su totalidad. El 20 por ciento de las escuelas en el municipio aún no regresan a las actividades presenciales informó la regidora presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Karla Viviana Cortes Ocampo.

Si bien no especificó los lugares ni los nombres de las instituciones que aún no regresan a clases presenciales, señaló que en su mayoría son escuelas que se encuentran en comunidades. Agregó que estos centros educativos no han retornado a la actividad presencial debido a que durante pandemia fueron dañadas y aún no se logra su rehabilitación.

Local Estudiantes mantendrán las medidas sanitarias

“Todavía no regresan todas las escuelas, aún no se logra eso. Al parecer falta alrededor del 20 por ciento de las escuelas por regresar a las aulas (…). En la zona rural hay varias escuelas que están vandalizadas y no se ha podido atender a todas por la gran demanda que ha habido. Pero bueno, se está haciendo esto paulatino. Esperamos que pronto pueda darse este regreso a clases en su totalidad”, comentó.

Sobre las escuelas que ya han retomado actividades de manera presencial, aseguró que en ninguna se han reportado contagios por Covid-19. Además, añadió, no se han presentado incidentes de ningún tipo en las escuelas, “todo está fluyendo de manera normal y satisfactoria”.

Finalmente, hizo una invitación para seguir respetando todas las medidas de seguridad sanitaria, toda vez que la pandemia aún no se ha terminado.