Enojo por reubicación a puestos de comida

Comerciantes de antojitos mexicanos del centro de la ciudad de San Juan del Río, serán nuevamente reubicados al andador Leonardo Bravo, para mantener despejado el jardín Fundadores, este último lugar al cual habían sido trasladados, tras haber permanecido un tiempo a un costado de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

A decir de la secretaria general de la Unión 2 de Noviembre, J. Merced Aguilar Trejo, Teresa Paredes López, este fin de semana se dio como última fecha para que permanecieran en el jardín Fundadores 14 comerciantes de antojitos mexicanos, ya que los próximos días serán reubicados al andador Leonardo Bravo para tener en ese lugar, la venta de sus alimentos y bebidas que ofrecen a la población.

Local

Esta semana se tendrá una mesa de trabajo con representantes del gobierno municipal y se estará presentando como propuesta que sean trasladados atrás de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, a un costado de la fuente del lugar, tras considerar que es un espacio adecuado para la venta de los pambazo, enchiladas, sopes, gorditas, manitas de cerdo, pozole y demás que ofrecen los comerciantes.

Consideró que el andador a donde pretenden ser trasladados es insuficiente para los 14 comerciantes, ya que en este lugar se encuentran más vendedores que generarían menos espacio y más incómodo para los consumidores.

Por lo anterior, Paredes López aseguró que se esperará que sea tomada en cuenta la propuesta de los comerciantes de ser llevados a un costado de la fuente parroquial, a fin de evitar afectación entre la población transeúnte, pues sería una zona más desahogada.

“Son 14 comerciante, representantes el gobierno municipal me han comentado que nos iríamos al andador Leonardo Bravo, no caben, entonces ahí estaríamos trabajando una semana unos, y otras semanas otros, pero yo he estado en el lugar en Fundadores, y han dado más espacio para gente que trabaja aquí, de plásticos y todo eso, entonces como que de que se trata”.

Finalmente confió en que esta semana se pueda definir un buen lugar para los comerciantes de antojitos mexicanos, debido a que solo trabaja los fines de semana y fechas festivas y consideró que es justo que puedan estar ubicados en zonas visibles.