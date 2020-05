Entre tres y cuatro reclamos diarios a taxistas

En promedio tres y cuatro reclamos reciben diario los operadores del servicio público de transporte taxi al no poder trasladar a más de dos pasajeros como parte de las nuevas medidas extraordinarias por el Covid-19 en San Juan del Río, manifestó el representante legal de la agrupación de taxistas TG Asparin A.C., Oscar Bautista Martínez.

Expresó que a raíz de que se implementaron estas nuevas medidas se generó una gran inquietud entre los usuarios de este tipo de servicio, ya que regularmente hacen uso de la prestación tres o cuatro pasajeros para aprovechar el traslado, por lo que con las nuevas disposiciones, prefieren hacer uso de otra vía de movilidad.

“Ahorita solo podemos cargar dos personas y hemos tenido conflictos con usuarios de que vienen de a tres y no les podemos dar el servicio y optan por no tomarlo y recibimos agresiones verbales y cosas por el estilo, creo que son personas que no están informadas de estas disposiciones de las autoridades, al día registramos por lo menos de tres a cuatro reclamos diarios, sobre todo cuando nos piden servicio por teléfono, preguntamos cuantas personas van y empiezan los reclamos, a veces son dos adultos y dos niños”.

Aseguró que la situación actual por el Covid-19 ha generado mayor vulnerabilidad entre los usuarios de este servicio, quienes no comprenden que las acciones que se han implementado es para garantizar mayor seguridad sanitaria, por lo que en lugar de ayudar los reclamos no se hacen esperar hacía los trabajadores del volante.