Entregan obra de alumbrado público

El presidente municipal de Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira, entregó obra de alumbrado público en la calle Venustiano Carranza, en la colonia ampliación Adolfo López Mateos.

Aunque no precisó el monto de inversión, refirió que en el municipio se sigue avanzando con acciones que se desarrollan desde la administración municipal, esto es gracias al buen manejo de los recursos, los cuales se aplican para ejecutar obras en todas las comunidades y barrios del Pueblo Mágico.

“Cuando llegamos al gobierno en Tequisquiapan vivíamos en la oscuridad, el 75 por ciento del municipio no tenía alumbrado y hoy se ve la diferencia con calles y colonias más iluminadas, teniendo el 95 por ciento de luminarias en el municipio”.

Informó que esta obra traerá seguridad y beneficio a miles de familias tequisquiapenses que utilizan esta vialidad para conectarse entre colonias, además de que estas obras se ejecutan de manera responsable y se prevé duren hasta 70 años por la alta calidad de los materiales y a la buena planeación que desarrolla esta administración.

La obra consistió en instalación subterránea, registros, colocación de postes, sustitución y colocación de luminarias tipo led de 90 watts y suministro de cableado.

Dijo que han sido cinco años de trabajo y planeación para llevar obras a todos los rincones de Tequisquiapan, agradeció la confianza de la ciudadanía, quien se ha sumado a estos proyectos, señalando que un buen gobierno se basa en hechos y resultados.

“Tequisquiapan va por buen camino, porque a pesar de que nos tocaron etapas difíciles como la pandemia de Covid-19, inundaciones y otras problemáticas, eso no nos detuvo para seguir ampliando metas, llevar obras y programas sociales, no paramos y lo superamos juntos con fuerza interna para salir de los tiempos complicados siempre pensando en el bienestar de los habitantes, es por ello la importancia de continuar así con esta brecha para no decaer y seguir elevando la calidad de vida de las familias”.

Asimismo, recordó que, desde hace 13 años, la colonia Santa Fe carecía del vital líquido, por lo que la administración debía dotarles de agua con pipas; sin embargo, están a unas semanas de entregar las tomas domiciliares a 500 familias de dicha localidad.

También se trabaja en un proyecto de escrituración de terrenos en el que, desde hace 10 años, las familias no contaban con certeza jurídica, y en próximos días se entregarán mil documentos para que los tequisquiapenses cuenten con certidumbre patrimonial y jurídica.