Entregaron maíz de consumo humano

Un total de 384 toneladas de maíz de consumo humano, se distribuyeron entre los campesinos del municipio de San Juan del Río, con la finalidad de aminorar los estragos causados por la sequía en este sector.

La entrega del grano estuvo a cargo del secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, Rosendo Anaya Aguilar, quien acompañado del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, aseguró que es un trabajo en conjunto que busca aminorar los estragos causados por las condiciones meteorológicas que se han presentado, no solo en la entidad, sino a nivel nacional.





La dispersión del grano se dio entre mil 600 productores, con una cobertura de 39 ejidos del municipio, los cuales conforman un total de dos mil 850 hectáreas, por lo que se espera mejorar la condiciones de los beneficiarios.

“El gobierno del estado es muy sensible ante las diferencias que se presentan en nuestro estado, el campo queretano no es la excepción en el que si no nos llueve principalmente en la parte temporalera, la pasamos mal o muy mal, esa es la realidad, la situación para el 2023 va a estar muy complicada, por eso el Gobernador Mauricio Kuri, autorizó que activáramos un programa que permitiera que les pudiéramos ayudar, por eso es que justamente la semana pasada arrancamos con este tipo de entregas”.

Aseguró que la instrucción del mandatario estatal, Mauricio Kuri González es atender el campo queretano, por ello en la localidad se realizó este tipo de entregas que busca evitar mayores afectaciones entre el sector a causa de la sequía.

Por su parte el alcalde, Roberto Cabrera Valencia, agradeció el apoyo del gobierno del estado, al reconocer que en esta ocasión el municipio se ve beneficiado con este tipo de apoyos que buscan impulsar y fomentar el sector primario para beneficio de la población, es por ello que afirmó se mantendrá una continua comunicación y colaboración con el gobierno estatal con la finalidad de mejorar las condiciones de este sector.

“Ustedes están viviendo una situación muy complicada, el cambio climático, el calentamiento global, se acuerdan de las cabañuelas, antes si pronosticaban, ahora los tiempos son bien difíciles, ya la Conagua decretaba una sequía a severa para esta región, por eso yo les quiero pedir a ustedes, quienes nos trajeron aquí, porque queremos estar cerca, trabajando juntos y dar estos resultados”.