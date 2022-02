Los ataques sistemáticos de López Obrador y sus discípulos de MORENA al Instituto Nacional Electoral (INE) son una clara muestra de lo importante que es para él controlar al órgano electoral con miras a la sucesión presidencial. Pareciera que, como en cada sexenio ocurre, la luna de miel termina y la realidad lo alcanza: sus obras faraónicas no terminarán de funcionar al cierre de su gobierno, una economía detenida y retraída, un contexto de inseguridad agravado en variadas regiones del país y nuevos casos de corrupción y de conflictos de interés en su círculo más cercano. Todo ello echa por la borda su constante consiga de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Ante este sorpresivo escenario, lo que le queda al presidente para mantener el poder e “institucionalizar” su proyecto personal al puro estilo del priismo cardenista y de Echeverría es atentar y apoderarse del INE.

El diccionario de la lengua española define la palabra atentado como la agresión o desacato grave a la autoridad u ofensa a un principio u orden que se considera recto, asimismo le da el significado de delito que consiste en la violencia o resistencia grave contra la autoridad o sus agentes en el ejercicio de funciones públicas, sin llegar a la rebelión ni sedición. Las descalificaciones, amenazas y agresiones públicas que han realizado actores relevantes del oficialismo dan cuenta del acecho del gobierno a la autoridad electoral al grado de “exterminarlos” en la literalidad expresada por el presidente de MORENA, Mario Delgado. El hostigamiento desde el poder en contra de los consejeros del INE se ha materializado hasta llegar a la persecución penal como no habría ocurrido jamás en los 30 años de existencia del Instituto. “En México se ha cruzado la frontera de criminalizar al que no piensa como tú” sentenció Lorenzo Córdova a la prensa internacional.

El INE es un órgano autónomo constitucional que mantiene una alta confianza ciudadana y ha sido el garante de procesos electorales justos, apegados a la norma y cuyo resultado ha sido una marcada alternancia. Cuidar su autonomía presupuestaria es quizá hoy día la mayor consigna de los legisladores federales y requiere del mejor y mayor estudio de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estarán revisando y resolviendo la controversia constitucional en curso.

La votación federal del año pasado mandó un claro mensaje, frenar los abusos del poder y no tocar la constitución. Aquella votación con una participación récord para una elección intermedia significó un alto a las pretensiones autoritarias del presidente. Debemos proteger al INE del atentado que está en ciernes.





*Diputado federal PAN