Ante la realidad, la mentira. Ante los hechos, el engaño. Ante la evidencia, el capricho. Ante la ignorancia, la confrontación. Ante los desaciertos, la simulación. El grotesco anuncio del presidente López Obrador sobre la contratación de 500 médicos cubanos por parte del gobierno federal mexicano, evidenció nuevamente que el primer mandatario mexicano no razona, solo cree; AMLO afirmó al respecto “esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país”. A caso ¿no hay médicos mexicanos que puedan y quieran ser contratados por su gobierno? Entre los 50 mil médicos mexicanos sin trabajo ¿no hay 500 médicos listos para ejercer su profesión? ¿Es justo que el gobierno mexicano le pague $140,000 pesos mensuales por médico al gobierno cubano, cuando en México el salario promedio de una doctora o doctor es de $20,000 pesos al mes? El ímpetu socialista y la admiración de López Obrador por las dictaduras latinoamericanas lo han llevado a estas decisiones absurdas e irracionales. Y para ello se ha lanzado a cuestionar públicamente la capacidad, disposición y compromiso de miles de egresados, doctoras y doctores mexicanos, que no tienen un empleo formal en desempeño de su función. El presidente ha mentido con tal cinismo para despreciar abiertamente la función académica y social de la UNAM y sus egresados de medicina y, así, pretender defender su decisión de financiar a la dictadura cubana mediante la contratación de médicos cubanos con un “sueldo” hasta 7 veces más alto que el ingreso promedio de un médico mexicano. ¿Es esta la transformación que ofrecieron? La medida anunciada es un vil engaño; es un conocido esquema llevado acabo en otras latitudes bajo el disfraz de “misiones médicas” para que gobiernos, afines ideológicamente a la dictadura cubana, inyecten recursos a la isla ante la escasez y el deterioro económico provocado por su gobierno. Es decir, lo anunciado por el presidente López Obrador puede incluso ser equiparado con el delito de trata de personas o esclavitud moderna como lo ha definido la propia Organización de las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. Evidentemente, los recursos que México pagará serán para el gobierno cubano y no para los médicos cubanos, quienes mantienen limitada su libertad ante la dictadura. 70 millones de pesos mensuales para Cuba. ¿Quién traiciona a la Patria?

*Diputado federal PAN