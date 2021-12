El presidente de la República recibió nuevamente una sopa de su propio chocolate. El primer mandatario, auto definido como un paladín de la lucha contra la corrupción, fue exhibido en su círculo más cercano en actos de clara ilegalidad y mucha deshonestidad. Una investigación periodística reciente exhibió en video al secretario particular y a la oficial mayor de Andrés Manuel López Obrador, haciendo depósitos en efectivo mediante una operación carrusel a una cuenta que presumían serviría para los damnificados del sismo pero cuyo recurso acabó en las campañas de MORENA, según detalla la plataforma Latinus. Dicen que la expresión chocolate por la noticia se emplea ante el anuncio de una noticia supuestamente novedosa pero que es ya sabida por todos, este reportaje ya no sorprendió del todo pues AMLO ha estado rodeado de colaboradores y familiares que se han servido a las anchas y han sido expuestos en video. Son ya innumerables las noticias en las que cercanos al presidente aparecen en situaciones comprometedoras relacionadas con actos de evidente corrupción. Unos días antes, la investigación periodística titulada “Sembrando Vida y La Fábrica de Chocolates” puso también en evidencia a uno de los programas estelares del gobierno federal; sí, ese programa que el presidente presumió airadamente a la comunidad internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. ¿Qué concluyó este ejercicio periodístico? En resumen: el gobierno federal le da dinero a los campesinos para que talen sus árboles y parcelas a cambio de sembrar cacaoteros, con la condición de que la futura producción del cacao se la vendan al socio del hijo de Andrés Manuel López Obrador, cuya empresa (del hijo) es fiscalmente irregular. Aquí no aplicó aquel dicho si con chocolate no te quieres quemar, déjaselo a otro paladear; para el descendiente directo del presidente utilizar programas del gobierno federal es honestidad valiente. Dicen que las cosas claras y el chocolate espeso pero para la Fiscalía General de la República estos hechos no merecen ser investigados a pesar de las evidencias públicas. Tal parece que quienes rodean al presidente son de chocolate y gozan así de la protección del Estado. Desde las ligas de René Bejarano en 2004, pasando por las “aportaciones” a los hermanos del presidente Martín y Pío López Obrador, llegando a los depósitos del actual secretario particular y oficial mayor del presidente y del uso inmoral de los programas sociales en beneficio de empresarios y familiares, no existe una sola consecuencia legal ante estos actos. ¿Por qué la supuesta fiscalía autónoma no actúa? ¿Hay una instrucción deliberada para proteger a los allegados al presidente y perseguir solamente a los opositores? Los amigos, familiares y colaboradores del presidente no son de chocolate.





*Diputado Federal PAN