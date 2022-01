EntreNetas | Notas sobre el reemplacamiento vehicular

La discusión inicial del año que comienza se ha centrado en el reemplacamiento. ¿Por qué ahora y no después? ¿Es una medida necesaria? ¿Se han comunicado sus razones y sus beneficios? En los primeros días de la vigencia de esta medida, se han instalado en la opinión pública solo dos premisas centrales. Uno, que los ciudadanos deberán pagar placas nuevas, modernas pero caras; y dos, que el gobierno recaudará recursos extraordinarios para mantener la seguridad invirtiendo en más y mejor tecnología. Pero, ¿es así de simple y exacta la medida anunciada? ¿Hay claridad suficiente en los propósitos? Me parece que no. Si bien la autoridad ha hecho un gran esfuerzo por explicar y enumerar los diferentes y diversos beneficios que conlleva, no se ha logrado socializar lo más importante ante una medida recaudatoria de esta magnitud: su justificación y el beneficio puntual. Lo primero desde el sentimiento, lo segundo desde la razón.

La medida asombró junto con el año nuevo. Irrumpió en el contexto social sin una aparente causa o un motivo previo. Simplemente sorprendió. No se comunicó una justificación comprensible que la legitimara de inicio. ¿Para qué urge? ¿Por qué es tan necesaria ahora? Las respuestas a estas dos preguntas son el centro de la comunicación política que el gobierno debe emprender con total transparencia; los ciudadanos deben comprender la importancia para justificar la medida. Decía Blaise Pascal que “el hombre está dispuesto siempre a negar todo aquello que no comprende” y remataba el filósofo Baruch Spinoza que “comprender es el principio de aprobar”, lo más importante que debe comunicar la autoridad es la razón clara y sensible que llevó al ejecutivo a implementar esta disposición. Quizá pudo ser el retiro de recursos públicos para la seguridad a los municipios por parte de la Federación o sea la urgencia de resolver el abasto de agua en el Estado, fuese cual fuese la razón de fondo, lo crucial es explicarla; decir qué se puede perder, qué podemos ganar, la importancia de hacerlo ahora y no mañana, anunciando la trascendencia y el valor de la decisión.

Junto a lo anterior, está la comunicación que apunta a la razón. Los beneficios prometidos no pueden ser en abstracto: más seguridad, más certeza, más obras y acciones. Se requiere concretar y especificar con punto y coma. ¿Qué hará el gobierno con el recurso que pagamos por la placas? 5 patrullas nuevas para Amealco, 20 para San Juan del Río y 3 más para Tolimán, una clínica nueva para atender adicciones en Pedro Escobedo, 2 nuevos centros de comando y monitoreo en Huimilpan y Arroyo Seco, por ejemplo. Dice el proverbio árabe que “quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga explicación” es cierto, pero en este caso el grado de especificidad debe ser alto porque alto es el esfuerzo que muchas familias harán para pagar un derecho que no tenían previsto.

El gobernador Mauricio Kuri goza de una alta aprobación y mantiene un gran ánimo de confianza. Su personalidad y honestidad son tierra fértil para reencauzar la implementación de esta medida poco entendible pero benéfica. La progresividad de la implementación le permitirá construir una nueva narrativa que reivindique el fin último de su decisión. Busquemos, por lo pronto, comprenderla antes que juzgarla.





*Diputado Federal PAN