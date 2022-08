El desarrollo económico de México está detenido, frenado. Se necesitan cambios drásticos que rompan paradigmas y potencien el crecimiento integral de nuestro país. Pero ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacerlo? Aquí planteo tres medidas económicas de gran calado que permitirían sacudir complejos para el verdadero progreso de México.

Uno. Dejar de subsidiar la gasolina e invertir y subvencionar el transporte público de las áreas metropolitanas. Nuestro país tiene más menos 75 zonas metropolitanas reconocidas en donde viven más de 70 millones de personas, sin embargo, salvo excepciones como la Ciudad de México, la Federación no subsidia ni destina recursos para garantizar la prestación eficiente y de calidad del servicio del transporte público, aunque su función sea de la máxima importancia para el buen desarrollo económico y social. Se calcula que para el año 2025 el 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas y que la gasolina dejará de ser utilizada en el autotransporte en la siguiente década. Debemos romper la idea populista de subvencionar la gasolina en beneficio de pocos y gastar el dinero en mejoras significativas al transporte público en beneficio de todos. Para darnos una idea de la magnitud del despilfarro en el subsidio de la gasolina, tan solo en el mes de junio el gobierno gastó 159 mil millones de pesos para que quienes compran gasolina les salga más barata.

Dos. Transitar de PEMEX a SOLMEX. México podría convertirse rápidamente en la séptima potencia mundial en generación de energía solar ya que el 85% de nuestro territorio es óptimo para proyectos solares. Veamos la paradoja. En el 2021 PEMEX registró pérdidas por más de 200 mil millones de pesos y en el año 2020 perdió 500 mil millones de pesos. Por si esto no fuera poco, uno de los proyectos principales del sexenio es la construcción de la refinería Dos Bocas que costará más de 350 mil millones de pesos. ¿Qué más se podría hacer con este dinero? Regresar el Seguro Popular, construir nuevos hospitales, asegurar a todo el personal médico, garantizar medicamentos para las personas con cáncer… es decir, tener un sistema de salud de primera.

Tres. Aumentar la recaudación sí o sí. México recauda menos impuestos que casi el 80% de los países del mundo. Pero las medidas para recaudar más impuestos no pueden ser parejas, ni uniformes. Muchas y variadas medidas deben adoptarse para que el gobierno redistribuya estratégicamente los recursos públicos para el progreso de todos. ¿Qué se puede hacer? Dos ejemplos. El impuesto predial no se cobra en todo el territorio nacional. Más de 900 municipios, que equivalen a poco más del 35% de los municipios de todo el país, simplemente no cobraban este impuesto, con lo que se dejan de recaudar casi 200 mil millones de pesos equivalentes a dos Aeropuertos Felipe Ángeles. En otro ejemplo, el Impuesto Sobre la Renta para los más ricos debería ser mayor tal y como sucede en gran parte del mundo, algo similar ocurre con el IEPS. Los especialistas coinciden en otras medidas que fortalecerían la hacienda pública para una mejor redistribución del dinero público. Aquí solo tres de ellas con las que México estaría mucho mejor y podría cambiar en serio.





*Diputado federal PAN