Erika Rosales busca la alcaldía

Erika Rosales Moreno, dirigente en San Juan del Río del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció que buscará ser la abanderada de este instituto político para el cargo de Presidenta Municipal.

Expresó que están por definir el método de selección de candidatos, dijo desconocer si será designación directa, pero adelantó que cuando los tiempos del partido lo permitan, presentará su postulación, pues consideró que ha hecho un arduo trabajo al frente del PVEM en el municipio.

“Cuando se me permita, sí vamos a hacer la carta-intención. La verdad es que sí hemos trabajado mucho con pasos firmes, con pasos seguros. El Verde está más vivo que nunca en San Juan del Río y hemos tenido buenos comentarios”.

Comentó que la convocatoria se emitirá en febrero, podrán registrarse los aspirantes, habrá revisión de los perfiles para los distintos cargos de elección popular. Refirió que en caso que haya otros interesados en ir por la candidatura a la Presidencia Municipal de San Juan del Río, evitarán los conflictos y se elegirá al mejor perfil.

“Sí hay más aspirantes, gente muy valiosa. Dejo en claro que voy a hacer lo que sea mejor para mi partido, voy a seguir las instrucciones que me comente nuestro dirigente (…) Aquí no hay quiebres, aquí no hay lucha de egos, aquí se hace lo que es mejor para el partido”.

Reiteró que el PVEM no hará alianzas con otros institutos políticos y en caso de ser la abanderada a la Alcaldía, indicó que no dejará el cargo de lideresa, pues no hay impedimento para que siga al frente de este organismo.