Escuelas de San Juan en el limbo

Algunas escuelas del municipio de San Juan del Río presentan con frecuencia algunos actos de vandalismo, que a su vez terminan generando un desgaste en su infraestructura sin que haya en muchos de los casos, hay alguna autoridad interesada en ofrecer algún tipo de rehabilitación.

Lo anterior, lo consideraron algunos padres de familia que al solicitar omitir su nombre, consideraron que a pesar de que en el artículo tercero de la constitución se establece que el Estado debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, en el municipio de San Juan del Río tal pareciera que no así, al mencionar que hay escuelas que no son tomadas en cuenta para apoyos.

Local Constante saqueo, primaria asolada

“En el preescolar José Nieto Dorantes desde hace mucho tiempo habría una mejora del kínder, yo tenía familiares que traían a sus hijos aquí desde hace unos cinco años y desde ese entonces dijeron que lo arreglaran en la parte de atrás porque está vulnerable por que colinda con el río San Juan y hasta el momento que yo traigo a mi hijo aquí no ha habido nada de mejora”, citó uno de los padres de familia.

Asimismo comentaron que poca obra se ha realizado en esta escuela, pero lo mismo ocurre en otras más, en las cuales, aseguraron que cuentan con familiares de más grados escolares y pocos son los trabajos de mejora y rehabilitación de infraestructura escolar.

Los padres de familia consideraron que las obras en estos lugares deben estar a cargo de los tres órdenes de gobierno, pero poco es lo que se logra apreciar en el municipio, ya que hay varias que siguen con sus mismas instalaciones sanitarias, aulas y oficinas administrativas, es por ello, por lo que afirman que es necesario que haya más apoyo en este sentido.

“Yo tengo una sobrina en la primaria Forjadores de México y tan solo en ese lugar, las bardas están llenas de grafitis, eso no es digno para los niños, sé que es cultural que no se haga eso pero no solo es eso, hay escuelas que tienen los mismos sanitarios de hace muchos años”, comentó otra madre de familia.