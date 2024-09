Escuelas suspenden clase por falta de agua

Derivado de la falta de agua en la zona centro del municipio de San Juan del Río, algunas escuelas que se ubican en el área de afectación, decidieron suspender sus clases escolares regresando a los estudiantes a temprana hora.

De acuerdo con padres de familia de la escuela primaria “Mártires de Chihuahua”, la mañana de este viernes fueron notificados por parte de los docentes de la suspensión de las clases, dado que por el proceso de la obra que se tiene en la avenida Benito Juárez, no se cuenta con el suministro de agua.

“Nos dijeron que ya son varias horas que no hay agua, personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Japam), avisó que no habría servicio y que los tinacos sirven para eso, pero por la cantidad de niños es insuficiente la cantidad, por eso nos dijeron que mejor se suspendieran las clases porque no hay seguridad de a qué hora reanuden el servicio de agua”.

Los padres de familia mencionaron que, dado que no se tenía un horario establecido para la reanudación del servicio, fue que se tomó esa decisión, situación que muchos consideraron como pertinente para evitar riesgos a la salud de los menores por la falta de agua, ya que, en esta primaria, calcularon que hay cerca de 130 estudiantes.

Otra de las escuelas que decidió suspender sus clases fue la secundaria “Antonio Caso”, en el turno matutino por la misma situación, pues los padres de familia de este lugar aseguraron que en esta institución hay una importante cantidad de jóvenes en el turno matutino, por ello, se optó por suspender las actividades escolares.

Coincidieron en que, si bien el almacenamiento de agua en tinacos es de gran ayuda, aseguraron que es insuficiente para la cantidad de estudiantes que acuden a la escuela, es por ello que dijeron que es mejor que se hayan cancelado las clases hasta tener un adecuado servicio para evitar problemas de salud en los adolescentes.