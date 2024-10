Espera IEEQ las reglas para elección de jueces

El Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) se mantendrá a la espera de las reglas que emita el Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección de jueces y magistrados en la entidad, así como de las reformas Constitucionales que correspondan a la LXI Legislatura en torno al tema, dijo Grisel Muñiz Rodríguez, consejera presidenta del IEEQ.

Muñiz Rodríguez señaló que en lo local estarán pendientes de la armonización de la Constitución local, esto tras la reforma judicial que entró en vigor el pasado 16 de septiembre, y recordó que el artículo 8 transitorio de dicha reforma establece que, en lo local, la elección puede ser en 2025 o 2027.

Refirió que hace días el INE convocó a las autoridades electorales al arranque del proceso nacional y apuntó que será dicho organismo electoral al que le corresponda reglamentar la elección federal.

La consejera presidenta detalló que en dichas elecciones no solo no se contará con observadores electorales, si no tampoco con representación de los partidos políticos, por lo que insistió en que estarán pendientes de cómo reglamenta dichas elecciones el INE.

“El INE nos estará llamando a los institutos electorales, como sistema electoral que somos, para sumarnos a las mesas de trabajo que se estarán realizando por parte del Instituto Nacional Electoral, recordar que desde la reforma electoral se establecen cada uno de los ámbitos de competencia, tanto para el ámbito federal como el local. En el caso federal existe una reglamentación que ellos ya tienen, y nosotros por parte del instituto esperar a que inicien los trabajos de la Legislatura”, precisó.

En otro tema, informó que están próximos a emitir la declaratoria de conclusión del proceso electoral local 2023-2024, esto luego de que fueran resueltos todos los medios de impugnación relacionados con la elección. Abundó que, hasta ahora, se cuenta con respuesta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que no hay pendientes, mientras que hace falta la respuesta de la sala regional Toluca y del Tribunal Electoral del estado de Querétaro (TEEQ).

“Esto como un requisito de forma con el que se declara cerrado el proceso electoral, esto tradicionalmente se lleva a cabo luego de un análisis completo de cada una de las actividades y sólo estamos pendientes de que contesten estas instancias”, agregó.