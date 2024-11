Esperan diálogo con alcalde escobedense

Integrantes de la Unión de Comerciantes y Tianguistas Dr. Pedro Escobedo A.C. esperan un diálogo con el presidente municipal, Juan Alberto Nava Cruz, pues a más de un mes de haber tomado posesión del cargo no presentado su plan de acción en esta materia a dicha agrupación, señaló el presidente de esta organización de comerciantes, J. Carmen Fidel Caballero Piña.

Refirió que aunque el alcalde escobedense sostuvo un encuentro en semanadas pasadas con representantes de comerciantes y tianguistas, la agrupación que preside no fue convocada a dicha reunión, por lo cual desconocen los temas que se abordaron dentro de la misma, así como el plan de acción que el actual Gobierno Municipal va a implementar en materia de comercio.

Local

“Estamos en ceros. No se ha acercado a platicar con nosotros, ni como tianguistas, ni como locatarios del mercado (…). El día de la toma de posesión, nos dijo que el presidente municipal que no iba a haber problema, que no se iba a meter con las organizaciones, que íbamos a trabajar y que nos íbamos a reunir pronto. A 45 días de ese hecho, ni nos hemos reunido, ni nada”, comentó.

Mencionó que entre los integrantes de esta agrupación existe incertidumbre sobre la forma de trabajo en materia de comercios que va a generar el Gobierno Municipal de Pedro Escobedo, encabezado Juan Alberto Nava Cruz, personaje emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Reiteró que no les han presentado un plan de acción o política.

Aunado a ello, afirmó que en días recientes hubo modificaciones al interior de la Dirección de Comercio del municipio, agregando que desconocen a la persona que quedó al frente de esta instancia. Puntualizó que es necesario que el edil escobedense abra un diálogo para esclarecer este y otros temas que han surgido, y con ello evitar rumores o incertidumbre en el sector.

“Yo creo que en ningún lado las decisiones unilaterales le convienen a nadie. No vamos a aceptar tampoco que nos excluya, nosotros trabajamos con el régimen en turno, porque además pagamos impuestos (…). La verdad es que ignoramos totalmente las políticas públicas que él tenga. Eso de que él platicó con un grupo de comerciantes, pues quienes estuvieron en esa reunión no nos representan. No representa a la gran mayoría de comerciantes de Pedro Escobedo”, subrayó.

Finalmente, reiteró que esperan que el presidente municipal, Juan Alberto Nava Cruz, tenga voluntad para generar diálogos con todos los representantes del comercio en el municipio.