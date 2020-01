Esperan favorable cosecha de cebada

El presidente de la Unión de Ejidos, “Adolfo López Mateos”, Fidencio Romero Martínez, refirió que en San Juan del Río se programaron 900 hectáreas de cebada grano para obtener un total de cinco mil 868 toneladas a partir de los próximos meses, por lo que se espera contar con estos resultados previstos.

Mencionó que este tipo de cultivos pertenecen al ciclo agrícola otoño-invierno, sin embargo, los últimos resultados obtenidos del campo sanjuanense el año pasado generó desaliento entre los productores para programar más superficie, por lo que solo fueron 900 y con la expectativa de que cada una de 6.52 toneladas.

“Se esperan buenos resultados de este ciclo agrícola, siempre se trata en el campo se tener mejores resultados, lo que hemos visto es que ha bajado la producción y el número de hectáreas, pero no nos ha ido bien y mejor muchos ya prefieren no invertir porque no es poco lo que se invierte, tan solo en preparar la tierra es un dinero que muchas veces piden prestado”.

El líder comentó que desde el año pasado se identificó menor cantidad de superficie sembrada comparativamente con años anteriores, pero los fenómenos meteorológicos registrados fue el principal factor detonante para que los productores no lograran programar más cantidad.

Finalmente, dijo que el inicio del año inicio con algunas precipitaciones pluviales, aliciente para los productores del campo ya que con ello logra iniciar con los preparativos de la tierra para el próximo ciclo agrícola primavera-verano.