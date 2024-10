Esperan importante afluencia de turistas en Tequisquiapan

Una afluencia de ocho mil visitantes para el municipio de Tequisquiapan se prevé para las próximas semanas con motivo del Día de Muertos, período para el cual se prepararán distintas actividades.

Así lo refirió el presidente municipal del Pueblo Mágico, Héctor Magaña Rentería, quien aseguró que en tres fines de semanas más, se recordará a los fieles difuntos, es por ello que en esta localidad se realizarán varias actividades, de tal manera que se involucren distintos sectores, entre ellos, artesanos, transportistas, comerciantes, hoteleros, restauranteros, entre otros más.

“Queremos calcular la derrama económica de manera muy honesta, en ocasiones las cifras que se establecen parten de algunas organizaciones o asociaciones, pero nosotros tenemos que hacer un estudio muy particular, un vez desarrollada la actividad para ver qué impacto tuvo, no solo en los hoteleros y en los restauranteros, si no en la gente del pueblo, en los comerciantes, en los artesanos, en los prestadores de algunos servicios, en los operadores de taxis, de taxivanes y lo que lo que nosotros podamos compartirles será muy apegado a la realidad”.

El alcalde tequisquiapense comentó que se pretende involucrar a la ciudadanía de los barrios, colonias y comunidades en las diferentes actividades, es por ello que en los próximos días se estará presentando el programa que se desarrollará con motivo del Día de Muertos.

“Esperamos una visita de al menos ocho mil personas en nuestro municipio, buscamos que la gente del pueblo también participe y se apropie de estas actividades, Tequisquiapan no solo debe promoverse para quienes nos visitan y a quienes agradecemos por su acompañamiento en todo el procedimiento, pero lo más importante es que la gente del pueblo también participe en las actividades porque están hechos para ellos”.

El alcalde aseguró que distintas áreas del gobierno local, entre ellas de Cultura y de Turismo, se encuentran preparando las actividades que se presentarán en las próximas semanas, con el fin de que tanto los habitantes como los visitantes disfruten de las fechas tradicionales de México.