Esperan mejoras de carreteras federales

Conductores del transporte de carga pesada esperan que el nuevo Gobierno Federal cumpla con su compromiso de destinar recursos para arreglar las distintas carreteras federales que atraviesan todo el territorio del país, ya que muchas de ellas se encuentran totalmente destrozadas, dio a conocer el presidente de la Asociación Civil de Camioneros Tamexun, Manuel Mendoza García.

Luego de que en días pasados la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciará el programa “Bachetón”, Mendoza García afirmó que entre el sector de transportistas se espera que este esquema sea la solución verdadera al deterioro que se presenta en todas vías que forman parte de la red federal, pues recordó que durante el sexenio pasado no se destinaron recursos para el mantenimiento y rehabilitación de carreteras.

“Lo que más abunda en el país, además de la violencia que viven los transportistas, son las carreteras destrozadas. Con este nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum vamos a ver si hay realidades, si realmente destinan el recurso para atender este problema, porque en los años pasados no vimos nada en cuanto al mantenimiento de las carreteras. A donde tú vayas te vas a encontrar con carreteras en muy malas condiciones”, comentó.

Fue el pasado 10 de octubre cuando la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer el programa “Bachetón”, el cual tiene como objetivo la conservación de las carreteras federales con acciones como tapar baches, renivelación, deshierbe y limpieza de obras de drenaje. Durante el anuncio, señaló que este esquema contará con inversión federal de 4 mil millones de pesos.

En ese sentido, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), por el estado de Querétaro atraviesan 14 carreteras federales, que son libres, de cuota e integradas por tramos libres y de cuota. Del total de vialidades federales, seis pasan por territorio correspondiente a San Juan del Río.

Al respecto, el líder de la Asociación Civil de Camioneros Tamexun destacó que las carreteras que presentan mayor deterioro son la San Juan del Río-Xilitla, Palmillas-Toluca, San Juan del Río-Huichapan y la México-Querétaro, conocida comúnmente con la autopista 57. Asimismo, hizo un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que preste atención en las vías que atraviesan por la entidad queretana.

“Como cada sexenio que entra, nos prometen muchas cosas, dicen muchas cosas. La verdad es que, como transportistas, a veces ya no creemos, pero esperamos que en esta ocasión la SICT ahora sí haga algo, que atienda a las carreteras, sobre todo. No pueden seguir así, aumentan el costo de las casetas y no se ha visto nada de mejora en las carreteras. Entonces, ¿A dónde se va ese dinero?”, subrayó.